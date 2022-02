Autotrasporto, nuovo vertice con la Bellanova: 'Serve taglio concreto su costo gasolio'

'Si terrà domani l'incontro tra le associazioni che siedono all'Albo nazionale dell'autotrasporto e la viceministro Bellanova sul tema del costo fuori controllo del carburante. Ruote Libere non siede a quel tavolo, ma ci attendiamo che questo secondo vertice in pochi giorni si concluda con una risposta concreta da parte del Governo'. A parlare è la portavoce dell'associazione delle piccole e medie aziende di autotrasporto, Ruote Libere.'L'emergenza assoluta è rappresentata dal contenimento reale del prezzo del gasolio alla pompa: senza un intervento immediato in questo senso centinaia di piccole e medie aziende rischiano la chiusura - afferma Cinzia Franchini -. Occorre quindi sterilizzare l’Iva sulle accise e stabilizzare al ribasso il prezzo del carburante attraverso una accisa mobile in grado di ammortizzare gli aumenti, operazioni che devono portare da subito a una riduzione di almeno 20 centesimi sul litro di gasolio.Proprio per protestare contro il caro-carburante sono in atto da questa mattina diverse manifestazioni spontanee soprattutto nel sud Italia. In particolare in Puglia in diverse località gli autotrasportatori si sono fermati nei piazzali, quindi senza creare disagio alla circolazione, mentre in Sicilia è in corso un sit-in davanti al casello autostradale di San Gregorio, che rappresenta lo svincolo per entrare e uscire da Catania sulla A18.