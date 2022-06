Bellanova: 'Non lasceremo solo il mondo dell'autotrasporto'

Giorno per giorno seguiamo gli sviluppi e, ma certo non lasceremo solo il mondo dell'autotrasporto sul quale bisogna investire molto. Lo ha dichiarato la viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, intervistata nel programma 'Autotrasporti' su Radio24.'Il decreto attuativo per l'erogazione dei 500 milioni a favore dell'autotrasporto è stato varato ed è stato trasmesso alla Direzione concorrenza dell'Unione europea, lavoriamo affinchè la risposta sia rapida; 400 milioni saranno erogati con procedura semplificata,e anche per il resto sollecitiamo Bruxelles affinchè faccia presto', ha aggiunto Bellanova.Sulle deduzioni forfettarie per le spese non documentate, la viceministra ha confermato gli importi: 'Saranno di 55 euro per i viaggi fuori comune con una riduzione del 35 per cento per quelli all'interno dei Comuni. L'Agenzia delle entrate sta definendo l'assegnazione dei contributi, anche questo percorso va chiuso rapidamente'.