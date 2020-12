Borsa, Bper peggior titolo italiano nel Ftse Mib: -50% nel 2020

Al di là di Wall Street, dove i migliori sono stati Tesla (+715%), Moderna (+473% grazie al vaccino anti Covid), in Europa hanno segnato record positivi i titoli di aziende indubbiamente favorite dal lockdown e dalle misure di restrizione sociale: cioè il gruppo di high-tech Sinch, quotato sulla Borsa di Stoccolma e specializzato sulle piattaforme di comunicazione online (+371%) e Hellofresh, specializzata nei pasti a domicilio (+238%). Tra i peggiori titoli del Vecchio Continente, due legati ai viaggi come International Consolidated Airlines (-59%) e Carnival (-61%).

