Borsa USA: quali indicazioni dagli indici americani sull'andamento del mercato?

L’inflazione da record negli Stati Uniti, con un rialzo dei prezzi del 4,2% ad aprile, fa tremare Wall Street e provoca il crollo di tutti i principali listini della borsa USA. In due giorni il Dow Jones ha perso il 4,5%, lo S&P 500 il 3,8% e il Nasdaq 100 il 4%, nonostante le trimestrali record dei titoli bancari americani e dei Big Tech delle scorse settimane.L’aumento dei prezzi al di sopra delle attese non sembra per il momento preoccupare la FED, che ha ribadito come la fiammata dell’inflazione non sarà strutturale, sebbene abbia rivisto al rialzo le stime per il 2021 arrivando al 3,4%. Le indicazioni che provengono dagli indici americani mostrano come sia importante mantenere la massima cautela, specialmente nei confronti dei titoli growth e il rischio bolla nel mercato delle materie prime.I fattori d’incertezza sono ancora legati alla pandemia di Covid-19, infatti dopo gli ottimi risultati del piano vaccinale negli Stati Uniti rallentano le somministrazioni, mentre l’Europa accelera e i paesi UE iniziano il delicato piano di riapertura. Proprio l’allentamento delle restrizioni preoccupa gli investitori, in merito a un possibile aumento dei casi in vista dell’estate, situazione che potrebbe compromettere le stime sulla crescita e ridurre le aspettative macroeconomiche.Come spiegato in questo interessante approfondimento sugli indici di borsa Americani proposto sul sito tradingonline.me, i listini azionari della Borsa di New York sono indicatori fondamentali per un investitore. Innanzitutto Wall Street è il mercato borsistico più grande e capitalizzato del mondo, quindi è ovvio come sia importante monitorare con attenzione questa piazza finanziaria per capire cosa sta succedendo sui mercati.Inoltre, tra gli indici USA si possono trovare le migliori opportunità d’investimento, sia per le operazioni di lungo periodo sia per il trading online e gli investimenti di breve termine, con migliaia di società quotate a disposizione e tutte le più importanti aziende del mondo. Naturalmente, il peso maggiore è riservato alle FAANG, ovvero Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google (Alphabet), senza dimenticare anche colossi come Microsoft e Tesla.Analizzare gli indici dell’azionario americano è necessario per pianificare le proprie strategie operative, in quanto ogni movimento che avviene su questi listini si ripercuote anche sulle altre piazze finanziarie, dalle borse asiatiche a quelle europee. Lo stesso succede per le decisioni della FED e del governo degli Stati Uniti, in grado di condizionare non solo Wall Street e il mercato azionario globale, ma anche le materie prime, il Forex e le criptovalute.Per un trader è possibile investire sugli indici di borsa degli Stati Uniti attraverso il trading online, grazie alle piattaforme digitali dei broker specializzati e a strumenti finanziari come i CFD. I contratti per differenza, infatti, consentono di aprire posizioni con asset finanziari che hanno come sottostante un indice, ad esempio lo S&P 500 o il Nasdaq 100, il quale ne replica l’andamento del prezzo seguendone ogni direzione al rialzo e al ribasso.In questo modo è possibile pianificare strategie d'investimento attraverso l’analisi tecnica, utilizzando lo studio dei grafici e gli indicatori per individuare le migliori opportunità e operare con vari orizzonti temporali, dalle posizioni aperte e chiuse in giornata con il day trading fino alle operazioni ultraday pagando le commissioni di overnight. Gli investimenti sugli indici possono rappresentare una soluzione per la diversificazione del rischio, abbinando queste operazioni al trading di azioni o al trading Forex.In genere gli indici sono meno volatili rispetto alle singole azioni o ai cross valutari, tuttavia è indispensabile mantenere un approccio prudente, tramite un’attenta gestione del rischio e l’impostazione degli stop loss per controllare i movimenti improvvisi dei prezzi. Il momento attuale è particolarmente adatto al trading sugli indici, grazie al forte aumento della volatilità come rilevato dall’indice VIX in rialzo, ad ogni modo bisogna sempre investire in modo consapevole mettendo al primo posto la sostenibilità degli investimenti.