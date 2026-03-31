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Pavullo, salta di nuovo il Consiglio comunale: botta e risposta tra Pd ed Amministrazione

Pavullo, salta di nuovo il Consiglio comunale: botta e risposta tra Pd ed Amministrazione

All'attacco del Pd, che parla di maggioranza ferma da mesi, replica l'assessore Lami: 'Ricostruzione falsa e faziosa'

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Botta e risposta a distanza a suon di comunicati stampa tra il PD, maggiore partito d'opposizione e l'amministrazione comunale. Al centro dell'acceso confronto il fatto che er la seconda volta da inizio anni è tata annullata la seduta del Consiglio Comunale.

 

Per i dem pavullesi, l’annullamento del Consiglio previsto il 31 marzo, dopo quello già saltato a gennaio, è il segnale di una maggioranza “senza iniziativa e senza atti da portare in aula”.
“È il secondo Consiglio che salta in meno di tre mesi per mancanza di provvedimenti della Giunta Venturelli”, denunciano Manni e Baraccani. “Sorge spontaneo il dubbio: cosa sta facendo questa amministrazione per i pavullesi, oltre ai post sui social? Possibile che non abbiano nulla da presentare per mesi e mesi?”

 

Il rinvio, sostengono, impedirà di discutere fino a maggio temi considerati centrali, a partire dalla Tangenziale di Pavullo, su cui il centrosinistra aveva depositato un’interrogazione dopo l’approvazione del progetto preliminare da parte del Ministero dei Trasporti.
Un via libera arrivato, sottolineano, “negli stessi giorni della Complanarina di Modena, casualmente poco dopo l’uscita dei vertici provinciali della Lega, passati a Futuro Nazionale”.
Per il Pd, la scelta di non convocare il Consiglio contraddice le promesse di trasparenza del sindaco: “Venturelli parlava di una ‘Casa di vetro’, ma il confronto è sparito.
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Annullare di nuovo il Consiglio svilisce l’istituzione e dimostra disinteresse verso questioni importanti, prima tra tutte la Tangenziale”.

 

La risposta dell’amministrazione arriva dall’assessora Camilla Lami, che ribalta la lettura del Pd.
“Le affermazioni di Manni e Baraccani sono decisamente false e faziose”, afferma. “A gennaio il Consiglio avrebbe avuto solo due provvedimenti della maggioranza e nulla presentato dalla minoranza, quindi si è scelto di non fare la seduta. A febbraio il Consiglio si è svolto regolarmente con sette punti”.
Quanto a marzo, Lami sostiene che la situazione fosse analoga a quella di inizio anno: “La proposta di ordine del giorno era composta da una mozione e due interrogazioni della minoranza. Non essendoci scadenze perentorie, si è scelto di non convocare il Consiglio, garantendo comunque la possibilità di fornire risposte scritte”.
L’assessore respinge l’accusa di immobilismo e rivendica la continuità dell’azione amministrativa: “I lavori della Giunta e del Consiglio non si sono mai fermati, nonostante i miei ripetuti ricoveri in ospedale. Il lavoro procede su diversi fronti: dalla nuova scuola media alla riqualificazione dello stadio Minelli, dal nuovo palazzetto dello sport alla piscina esterna, fino alle nuove rotonde e ai progetti per la Casa del Volontariato e
i parchi di Serra di Porto e piazza Toscanini” - chiude l'assessore.

 

Nella foto, il sindaco di Pavullo Davide Venturelli
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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