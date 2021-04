Bper, è iniziata l'era Montani: eletto oggi il nuovo cda. Ecco i nomi

Oggi l'assemblea ordinaria dei soci Bper, riunita a porte chiuse a Modena, ha nominato il Consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023. Il nuovo consiglio ora si riunirà a breve per nominare il presidente e l’amministratore delegato già designato nella figura di Piero Luigi Montani La Lista 1, dei soci di minoranza, ha ottenuto complessivamente 335.101.913 voti (44,26% dei voti espressi e 23,71% del capitale sociale complessivo).La Lista 2, presentata dal Socio Fondazione di Sardegna, ha ottenuto complessivamente 149.635.796 voti (19,76% dei voti espressi e 10,59% del capitale sociale complessivo).La Lista 3, presentata dal Socio Unipol Gruppo spa, ha ottenuto complessivamente 267.239.667 voti (35,29% dei voti espressi e 18,91% del capitale sociale complessivo).Sono risultati eletti amministratori:1) Silvia Elisabetta Candini, Lista 1 con un quoziente di 335.101.913;2) Flavia Mazzarella, Lista 3 con un quoziente di 267.239.667;3) Alessandro Robin Foti, Lista 1 con un quoziente di 167.550.957;4) Riccardo Barbieri, Lista 2 con un quoziente di 149.635.796;5) Piero Luigi Montani, Lista 3 con un quoziente di 133.619.834;6) Marisa Pappalardo, Lista 1 con un quoziente di 111.700.638;7) Gianni Franco Papa, Lista 3 con un quoziente di 89.079.889;8) Alessandra Ruzzu, Lista 2 con un quoziente di 74.817.898;9) Elena Beccalli, Lista 3 con un quoziente di 66.809.917;10) Maria Elena Cappello, Lista 3 con un quoziente di 53.447.933;11) Gianfranco Farre, Lista 2 con un quoziente di 49.878.599;12) Gian Luca Santi, Lista 3 con un quoziente di 44.539.945;13) Roberto Giay, Lista 3 con un quoziente di 38.177.095;14) Monica Pilloni, Lista 2 con un quoziente di 37.408.949;15) Cristiano Cincotti, Lista 2 con un quoziente di 29.927.159.Sono risultati eletti Sindaci effettivi:- Paolo De Mitri - Lista 1;- Nicola Bruni - Lista 3 che assume la carica di presidente del Collegio sindacale;Sono risultati eletti quali Sindaci supplenti:- Patrizia Tettamanzi - Lista 1- Andrea Scianca - Lista 3.L’Assemblea ha anche approvato (oltre all'ammontare dei compensi degli amministratori, qui l'articolo ) con il 98,51% dei voti espressi corrispondenti al 52,78% del capitale sociale complessivo, il bilancio individuale dell’esercizio 2020 e con il 98,55% dei voti espressi corrispondenti al 52,80% del capitale sociale complessivo, la destinazione dell’utile dell’esercizio 2020 e la distribuzione, come da proposta del cda, di un dividendo unitario in contanti pari a 0,04 euro per ciascuna delle 1.413.263.512 azioni rappresentative del capitale sociale (al netto di quelle che saranno detenute in portafoglio alla data di stacco cedola: n.455.458 al 31 dicembre 2020 così come ad oggi), per un ammontare massimo complessivo pari a euro 56.530.540,48.Oggi alle 13.50, dopo la Assemblea, il titolo Bper in Borsa perde oltre l'1,6% attestandosi a 1,82 euro per azione. Un calo che si aggiunge al tonfo del -5% fatto registrare nella seduta di ieri.