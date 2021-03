Bper, ecco i nomi delle tre liste. Tutto pronto per l'era Montani

Bper ha ufficializzato le tre liste in campo in vista della prossima assemblea dei soci del 21 aprile per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023.Ecco i nomi espressi dai soci di minoranza (1,7% del capitale): Silvia Elisabetta Candini, Alessandro Robin Foti e Marisa Pappalardo, tutti consiglieri uscenti. Per il collegio sindacale Paolo De Mitri (sindaco effettivo) e Patrizia Tettamanzi (supplente).è presentata da Fondazione di Sardegna che controlla il 10,2% del capitale: Riccardo Barbieri, Alessandra Ruzzu, Gianfranco Farre, Monica Pilloni, Cristiano Cincotti. Per il collegio sindacale Mario Salaris (effettivo), Donatella Rotillo (supplente).Ecco i nomi espressidal socio di maggioranza Unipol che, come noto, propone come ad Piero Luigi Montani al posto di Alessandro Vandelli: Piero Montani, Flavia Mazzarella, Gianni Franco Papa (ex direttore generale UniCredit), Elena Beccalli, Maria Elena Cappello, Gian Luca Santi (Unipol), Roberto Giay (Unipol e vicepresidente di Arca Assicurazioni). Per il Collegio sindacale: Nicola Bruni e Daniela Travella come effettivi e Andrea Scianca e Rossella Porfido come supplenti.