Bper, Vandelli chiude in bellezza: compenso nel 2020 da 1,5 milioni

In vista della assemblea Bper del 21 aprile la banca ha ufficializzato la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi. E ancora una volta il compenso dell'ad Vandelli aumenta (qui i dati 2019) poichè quest'anno ha assunto su di sè anche il ruolo di direttore generale, precedentemente ricoperto da Fabrizio Togni. Quindi è pur vero che la somma dei compensi precedenti di Togni e Vandelli nel 2019 è inferiore al solo compenso di Vandelli del 2020, ma è anche vero che il compenso di Vandelli ( quest'anno non ricandidato per volere di Unipol ) ha fatto registrare un aumento del 22%.Ecco comunque il quadro completo del monte compensi 2020 riferito agli amministratori tutt'ora in carica e che scadranno con l'assemblea di aprile.Pietro Ferrari (presidente): 363mila euro (396 nel 2019)Giuseppe Caponcelli (vicepresidente dal 14 aprile 2018): 124mila euro (136mila nel 2019)Alessandro Vandelli (ad nella foto): da 1 milione 108mila euro del 2019 a 1 milione 520mila euro.Riccardo Barbieri (consigliere): 106mila euroMassimo Belcredi (consigliere): 106mila euroMara Bernardini (consigliere): 131mila euroCandini Silvia Elisabetta (consigliere): 57mila euroAlessandro Robin Foti (consigliere): 110mila euroElisabetta Gualandri (consigliere): 164mila euroRoberta Marracino (consigliere): 57mila euroOrnella Rita Lucia Moro (consigliere): 110mila euroMario Noera (consigliere): 106mila euroMarisa Pappalardo (consigliere): 100mila euroRossella Schiavini (consigliere): 124mila euroValeria Venturelli (consigliere): 137mila euro del 2018Paolo De Mitri (presidente del collegio sindacale): 142mila euroCristina Calandra Bonaura (sindaco effettivo): 95mila euroDiana Rizzo (sindaco effettivo): 95mila euroFrancesca Sandrolini (sindaco effettivo): 95mila euroVincenzo Tardini (sindaco effettivo): 95mila euro.Cifre alle quali si somma una ulteriore spesa annua nel 2019 di un milione e 802mila euro per i 4 vicedirettori generali.