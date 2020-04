Bper, compenso stratosferico per l'ad Vandelli: 1,1 milioni nel 2019

Pietro Ferrari (presidente): 396mila euro Giuseppe Caponcelli (vicepresidente dal 14 aprile 2018): 136mila euro Alessandro Vandelli (ad nella foto): da 1 milione e 80mila euro del 2018 a 1 milione 108mila euro del 2019 Riccardo Barbieri (consigliere): 110mila euro Massimo Belcredi (consigliere): 110mila euro Mara Bernardini (consigliere): 137mila euro Luciano Filippo Camagni (consigliere): 110mila euro Alessandro Robin Foti (consigliere): 114mila euro Elisabetta Gualandri (consigliere): 172mila euro Roberta Marracino (consigliere): 119mila euro Ornella Rita Lucia Moro (consigliere): 115mila euro Mario Noera (consigliere): 108mila euro Marisa Pappalardo (consigliere): 102mila euro Rossella Schiavini (consigliere): 130mila euro Valeria Venturelli (consigliere): 143mila euro del 2018 Paolo De Mitri (presidente del collegio sindacale): 142mila euro Cristina Calandra Bonaura (sindaco effettivo): 95mila euro Diana Rizzo (sindaco effettivo): 95mila euro Francesca Sandrolini (sindaco effettivo): 95mila euro Vincenzo Tardini (sindaco effettivo): 95mila uero Fabrizio Togni (direttore generale, che proprio quest'anno ha lasciato il ruolo): 608mila euro

Il 22 aprile si è tenuta al Forum Monzani di Modena, in parziale videoconferenza per le norme sul coronavirus, l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di BPER Banca. L'assemblea ha approvato bilancio e il famoso aumento di capitale da un miliardo per l'acquisto degli sportelli Ubi Banca, ma la seduta ha visto anche la presentazione della relazione annuale 2019 relativa ai compensi degli amministratori. E ancora una volta i compensi della governance della banca aumentano ( qui i dati 2018 ).Ecco il quadro del monte compensi riferito solamente agli amministratori tutt'ora in carica.

Cifre alle quali si somma una ulteriore spesa annua nel 2019 di un milione e 802mila euro per i 4 vicedirettori generali.



