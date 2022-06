Bper presenta il piano industriale: il titolo sprofonda e segna -9%

Crolla in Borsa Bper nel giorno di presentazione del Piano industriale 2022-2025: il titolo, dopo due sospensioni in asta di volatilità perde il 9% a 1,77 euro.'Il Piano industriale 2022-2025 approvato dal Consiglio di amministrazione delinea una nuova fase di sviluppo del gruppo Bper Banca con obiettivi ambiziosi ma che sappiamo essere alla nostra portata' aveva dichiarato questa mattina prima dell'apertura di Piazza Affari l'amministratore delegato del gruppop Bper Banca, Piero Luigi Montani. 'L'utile netto atteso al 2025 pari a circa 800 milioni di euro, sarà raggiunto grazie al potenziamento delle nostre fabbriche prodotto nei business strategici del gruppo rafforzando il nostro modello di banca multi-specialista, con l'obiettivo di accrescere ulteriormente la componente commissionale all'interno dei ricavi. Saranno cedute le attività non core, tra cui la piattaforma di gestione degli Npl che ci consentirà di fare ulteriori significativi progressi nell'attività di derisking, raggiungendo un Npe ratio lordo stabilmente sotto il 4 per cento per tutto il periodo di Piano - afferma Montani -.