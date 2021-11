Bper, utile netto dei primi nove mesi pari a 586,2 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Bper ha esaminato e approvato oggi i risultati della Banca dei primi nove mesi 2021 che includono il ramo acquisito da Intesa Sanpaolo costituito da 620 filiali. L'utile netto è pari a 586,2 milioni. Escludendo le componenti straordinarie, l’utile lordo pre tasse è pari a 417,1 milioni di euro. Commissioni nette pari a 438,5 milioni, proventi operativi netti pari a 892,4 milioni.'Siamo estremamente soddisfatti dei risultati dei primi nove mesi dell’anno che premiano l’intenso lavoro realizzato dai colleghi per portare a termine con successo l’integrazione delle 620 filiali del ramo acquistato da Intesa Sanpaolo, che ha consentito al Gruppo di compiere un notevole salto dimensionale - afferma l’amministratore delegato Piero Luigi Montani -. Sul fronte gestionale, il terzo trimestre ha confermato i trend positivi già osservati da inizio anno, evidenziando una redditività in ulteriore crescita che, nonostante la consueta stagionalità, ha continuato a beneficiare di un importante aumento dei ricavi commissionali trascinati, in particolare, dall’attività di collocamento dei prodotti di risparmio gestito e bancassurance. Prosegue, inoltre, il processo di miglioramento della qualità del credito, con un NPE ratio lordo al 5,5%, in ulteriore calo rispetto al trimestre precedente (5,7%) e con un forte incremento della copertura sui crediti deteriorati che ha raggiunto il 55,3%. La posizione di capitale si conferma elevata con un CET 1 fully phased pari al 13,7% ben oltre i requisiti minimi richiesti'.