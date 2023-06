Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'MPS è a Siena: a noi non interessa', ha detto lapidario il numero uno di Bper Piero Luigi Montani. Anche il Presidente di Unipol, Carlo Cimbri, ha smentito una possibile aggregazione, affermando 'non siamo mai stati contattati dal governo sul dossier Mps, non ci sono interlocuzioni né mai ce ne sono state'.Etichettando come 'fantasie' le indiscrezioni stampa secondo cui Unipol starebbe caldeggiando un matrimonio tra le due banche, Cimbri ha dichiarato 'sfido a trovare una mia sottolineatura di interesse su Mps, non la troverete mai. Le ricostruzioni dei giornali e i commenti fanno parte del libero pensiero di chi insegue l'economia, però è un'opinione'.