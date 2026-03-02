Caro petrolio, oggi il 71% dei distributori modenesi ha aumentato i prezzi
Lo hanno scoperto da stamattina gli automobilisti che, alla pompa, si sono ritrovati con la benzina mediamente a 1,67 euro al litro e il diesel a 1,732
