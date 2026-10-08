Cinquanta anni di innovazione e sinergia: il Centro Ceramico celebra mezzo secolo al servizio dell’industria

A testimoniare il valore di questo percorso è stato in prima fila Augusto Ciarrocchi, Presidente di Confindustria Ceramica. 'Certi anniversari vanno festeggiati e dare loro rilevanza perché non è scontato che un'istituzione come questa abbia vissuto per 50 anni e anzi stia rilanciando per fare i prossimi decenni'. Secondo il Presidente, il ruolo strategico della struttura va ben oltre i confini locali, poiché 'indubbiamente è un centro che aiuta molto le aziende ceramiche del distretto ma anche quelle di altre parti d'Italia'.
A sottolineare il legame indissolubile tra ricerca e aziende, Elisa Franzoni, Direttrice scientifica del Centro Ceramico, la quale ha individuato il messaggio più profondo di questo cinquantennio proprio nel lavoro di squadra: 'penso che il messaggio più importante di questi 50 anni sia stato l'integrazione tra imprese, università e territorio sotto la parola chiave dell'innovazione cioè di quello che spinge veramente a migliorare l'ecosistema regionale, gli aspetti ambientali e quant'altro'.
Una visione sinergica che, secondo la direttrice, rimarrà la bussola fondamentale anche per i prossimi anni. 'Per il futuro io vedo comunque necessità di innovazione e di ricerca, lo vedo perché dove ci sono dei problemi aperti, dove ci sono delle sfide la ricerca serve sempre e in questo senso penso che serva moltissimo anche la competenza', ha spiegato Franzoni, lanciando poi un monito sulla complessità del mondo contemporaneo.