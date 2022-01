Confcommercio contro Ausl: 'Caos tamponi mette in ginocchio imprese'

'Sono centinaia i lavoratori delle imprese modenesi del commercio, della ristorazione, del turismo in attesa di notizie da parte dell'Ausl dopo aver fatto un tampone o essere risultate positive: una situazione inaccettabile, che ha messo le nostre aziende in una condizione di sempre maggiore sofferenza per carenza di personale, proprio nel momento in cui i nostri imprenditori hanno maggiore necessità di lavorare per recuperare le perdite accumulate dall'inizio della pandemia'.Così Tommaso Leone, presidente provinciale di Confcommercio Modena a commento del caos organizzativo venutosi a creare nella gestione dei tamponi.'I nostri uffici – precise Leone - ricevono quotidianamente decine di richieste di intervento da parte di nostri Associati, che spesso si trovano nella impossibilità di poter fornire alla propria clientela un adeguato servizio o addirittura di dover rinunciare a prenotazioni di pranzi e cene: è inconcepibile che dopo mesi di rodagio, la macchina organizzativa dell'Ausl sia andata in tilt ed è indispensabile che l'Ausl stessa corra al più presto ai ripari”.'Se la situazione non dovesse migliorare e l'Ausl non dovesse riuscire a smaltire gli arretrati entro pochissimi giorni, come ha promesso – conclude Leone – il rischio vero è di mettere in ginocchio centinaia di imprese del terziario, le più colpite dal Covid: oltre al danno dalla pandemia, ci sarebbe la beffa generata da intollerabili ritardi organizzativi che non avrebbero dovuto verificarsi”.