Coop Alleanza 3.0, altri addio improvviso: lascia direttore Alemagna

Nuova rivoluzione in Coop Alleanza 3.0. Dopo la decisione del presidente Adriano Turrini di lasciare l'incarico a fine mese, anche Paolo Alemagna lascia l’incarico di Direttore Generale Retail di Coop Alleanza 3.0, sempre ufficialmente per motivi 'strettamente personali'.

L’incarico di Direttore Generale Retail verrà ricoperto da Piermario Mocchi che vanta una lunga esperienza maturata in ambito retail avendo ricoperto rilevanti incarichi in GS, Carrefour, successivamente in Prenatal Italia e Grecia e dal 2018 Direttore Generale del Gruppo MD.

'Paolo Alemagna ha dato la propria disponibilità a collaborare da esterno con il nuovo Direttore Generale Retail in modo da garantire una transizione fluida ed in piena continuità allo scopo di garantire il conseguimento delle attività e degli obiettivi di risanamento e crescita previsti dal Piano di Rilancio (qui l'ultimo bilancio) - si legge in una nota -. Con questa nomina, e quella del nuovo Presidente prevista nella seduta del Consiglio di Amministrazione del prossimo 25 luglio, si completa il rinnovamento dei vertici di Coop Alleanza 3.0 dopo la prima fase del piano di rilancio che ha visto il raggiungimento di tutti i risultati previsti. L’esercizio 2019 si è, infatti, concluso con un sostanziale dimezzamento delle perdite, il ritorno a un Ebitda adjusted (capacità di generare cassa prima di operazioni straordinarie) in positivo e una chiara inversione dell’andamento della gestione caratteristica. I risultati economici dei primi mesi del 2020 vanno nella stessa direzione, supportati anche da un andamento delle vendite della rete di negozi in crescita'.

“La scelta del Consiglio di Amministrazione, dopo un’accurata selezione, è ricaduta su un manager di grande esperienza, che saprà raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano di Rilancio portando avanti i valori sociali e di sostenibilità che costituiscono capisaldi irrinunciabili dell’attività di Coop Alleanza 3.0. A lui va il mio personale benvenuto e quello di tutto il Consiglio di Amministrazione - afferma Adriano Turrini -. Mi associo al Consiglio di Amministrazione nell’esprimere un sentito ringraziamento a Paolo Alemagna, per questi due anni di lavoro intenso che hanno posto le basi per le evoluzioni future della Cooperativa, e per la disponibilità a restare, seppure in forma diversa, fino a settembre 2020 per supportare il nuovo Direttore Generale Retail nell’esecuzione del Piano di Rilancio. Coop Alleanza 3.0 è solida e forte, e pronta a guardare al futuro con rinnovata fiducia.”

“Ricorderò per sempre il periodo vissuto in Coop Alleanza 3.o come un’esperienza gratificante e significativa sia sotto un profilo professionale che umano. Solo in Cooperativa si verifica pienamente e in maniera naturale ciò che invece viene ricercato con grande difficoltà altrove, ossia la coesione tra un approccio manageriale finalizzato a operare su un mercato competitivo e rigore, coerenza e rispetto verso l’insieme di valori che nascono dalla consapevolezza che qualsiasi attore incida profondamente con le sue scelte e i suoi comportamenti sulla società, sulle persone e sull’ambiente in cui viviamo - afferma Alemagna -. Ringrazio quindi tutti i colleghi, la Presidenza, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i soci per il supporto, la fiducia e l’aiuto che mi hanno dato e sono certo che la Cooperativa, fedele alla sua missione, saprà raggiungere tutti gli obiettivi che si è posta”.