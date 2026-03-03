Costellazioni: in futuro meno richiedenti asilo e più famiglie

Sul tema dei richiedenti asilo collocati nello stabile, Maletti ha spiegato che “si è concordato che verranno ricollocati in altre strutture a disposizione della cooperativa, per passare a un uso dell’immobile principalmente rivolto alle famiglie. Questa soluzione è percorribile anche a seguito del drastico calo delle persone richiedenti asilo presenti in città”.
Per quanto riguarda il tema del degrado e della sicurezza dell’area, “da fine luglio sono state attivate due telecamere che inquadrano la facciata anteriore e quella che dà sul Centro per l’Impiego, con l’obiettivo di dissuadere ed individuare chi lancia oggetti dalla finestra. Il Comune ha installato inoltre una telecamera sul parcheggio antistante la struttura che inquadra anche l’ingresso. Per rendere più sicuri e controllati gli accessi, è presente una portineria presidiata h24 con accesso biometrico (impronta)”. Maletti ha spiegato che continuano i controlli giornalieri da parte della Polizia locale con le pattuglie del quartiere, e che, in collaborazione con la Questura, nell'ambito del Patto Modena Sicura vengono svolte ulteriori attività di controllo serale.“Si continuerà a lavorare per
Dopo aver trasformato l’interrogazione in interpellanza, Giovanni Bertoldi (Lega Modena) ha sostenuto che lo stabile “crea problemi da moltissimi anni” e che l’acquisto da parte della cooperativa “non migliorerà la situazione, ma rischia di stabilizzarla”, in quanto si tratta di un soggetto che si occupa prevalentemente di accoglienza migranti, fenomeno che nel tempo “ha generato criticità”. In merito all’entità dell'investimento, si è chiesto se la cooperativa non sia stata “iperfinanziata dagli enti che si occupano di accoglienza” e se non abbia ricevuto incarichi “eccessivi”. Infine, ha osservato che la riqualificazione avrebbe potuto essere realizzata anche da un altro soggetto, “dal Comune di Modena per esempio”, utilizzando l’immobile per rispondere direttamente all’emergenza abitativa dei modenesi.Per Alberto Bignardi (Pd) “la trattativa era tra privati e la proprietà non era obbligata a informare l’Amministrazione, ma la cooperativa ha comunque comunicato l’intenzione di acquistare l’immobile”. Ha parlato di un “cambio di paradigma importante: il fatto che il gestore diventi proprietario e investa rappresenta un elemento di maggiore stabilità e responsabilità nel tempo”, sottolineando che l’obiettivo è riqualificare e migliorare la progettazione degli spazi rendendo gli alloggi più funzionali. Sul tema dei richiedenti asilo ha precisato che “non c’è la volontà di creare un megacentro”, mentre sulla sicurezza ha ricordato l’attivazione di telecamere, portineria e controlli quotidiani di Polizia locale e Questura.In replica, Piergiulio Giacobazzi ha sostenuto che un’operazione di acquisto così rilevante e la conseguente ristrutturazione rappresentano un passaggio significativo per quel comparto. È “ovvio che si spera in un impatto positivo sull’intero quartiere”, ha affermato, evidenziando però una preoccupazione: “Speriamo di non trovarci di fronte a un R-Nord numero due, perché il rischio è quello”.Il vicesindaco Francesca Maletti, ha ribadito che l’obiettivo dell’amministrazione è “aumentare la vivibilità per tutto il quartiere”. Ha precisato che il Comune è stato informato dalla cooperativa in due incontri e che “nessuno mi ha chiesto di dare garanzie su impegni futuri né di aumentare il numero dei posti Cas”. Ha ricordato che, in passato, in via delle Costellazioni, diversi enti avevano collocato persone fragili o con particolari patologie, generando nel tempo criticità: “Oggi la situazione sta migliorando”, ha affermato, spiegando che il Comune ha preso in carico tre piani per destinarli ad abitazioni, con il coinvolgimento dei volontari della parrocchia vicina e dei servizi territoriali.Nella foto, l'edificio e nel riquadro i referenti della comunità l'Angolo in occasione dell'acquisto dell'immobile