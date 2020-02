Coop Alleanza 3.0, nuova app per gestire le presenze dei lavoratori

Al lavoro con l'app. Per semplificare la gestione dei turni e le comunicazioni tra i lavoratori Coop Alleanza 3.0 e i loro responsabili, il colosso cooperativo della grande distribuzione metterà a disposizione una app (My Staff Roster) attraverso la quale il lavoratore potrà prendere visione del proprio turno e interagire con il suo responsabile di reparto per la modifica dell'orario di lavoro o per comunicare richieste (cambi turno, ferie, permessi) ed eventuali assenze. La novità è stata annunciata la scorsa settimana ai sindacati. 'Chiarito che nessun lavoratore ha l'obbligo di installare l'applicazione sul proprio smartphone, lo strumento potrebbe essere uno potenzialmente utile a semplificare la comunicazione interna e ad evitare problemi e contenziosi sull'organizzazione del lavoro. Evidentemente solo dopo una prima fase di utilizzo e di gradimento da parte dei lavoratori sarà possibile fare una valutazione', specifica la Filcams-Cgil. Alleanza 3.0 ha dichiarato che l'app non prevede alcun sistema di geolocalizzazione, rassicura il sindcatato. 'Come Filcams abbiamo chiesto che sia garantita la tutela per il lavoratore in materia di privacy e accesso ai dati', si puntualizza. I primi a partire, proprio in questi giorni, saranno i lavoratori del Friuli Venezia Giulia. In seguito, progressivamente e prendendo a riferimento aree omogenee, l'utilizzo dell'applicazione sarà esteso agli altri territori. Coop ha inoltre comunicato che sono programmati specifici percorsi di formazione sullo 'Staff Roster' rivolto ai responsabili.L'adozione dell'app fa parte di un piano complessivo di revisione del sistema di rilevazione delle presenze e dell'organizzazione dei turni. Un sistema 'a oggi diverso tra le vecchie cooperative', tanto che 'gli attuali strumenti vengono definiti dall'impresa obsoleti e necessariamente da sostituire', riferisce il sindacato. Nel corso del 2020 verranno, dunque, sostituiti i sistemi di rilevazione delle presenze. In contemporanea verranno progressivamente sostituiti anche gli strumenti hardware. Il fine prevalente del nuovo software è quello di fornire ai responsabili addetti alla definizione dei turni di lavoro una ipotesi di possibili orari degli addetti che tiene in considerazione una serie di criteri e limiti, dai fabbisogni di presidio alle assenze, dai limiti della contrattazione collettiva a quelli dei contratti individuali. Questa proposta di orario sarà poi integrata, modificata ed infine approvata dal responsabile.