Dal Fitd esclusiva a Bper per Carige: Opa a 0,8 euro per azione

Bper ha ottenuto dal Fondo interbancario di tutela dei depositi 'un periodo di esclusiva di 4 settimane per il completamento di una due diligence confirmatoria' su Banca Carige 'e la sottoscrizione e definizione di un contratto di acquisizione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 15 febbraio 2022'. L'offerta di Bper, si legge in un comunicato del Fitd, ha 'natura non vincolante' e sarà seguita da un'opa a 0,80 euro ad azione sulle restanti quote della banca non in mano al Fondo, pari al 20% del capitale circa.L'istituto emiliano ha avuto la meglio sugli altri pretendenti alla cassa genovese, rappresentati dal fondo Cerberus e dal Credit Agricole, che secondo alcune voci si sarebbe ritirato all'ultimo dalla corsa. A questo punto la banca guidata da Piero Montanie sostenuta dalla Unipol di Carlo Cimbri, primo azionista con il 19% del capitale, rafforza la sua candidatura a motore del terzo polo bancario in Italia. dopo la prima fumata nera ndr ), nel confermare la forte valenza strategica ed industriale dell’Operazione, intende altresì assicurare la definitiva risoluzione delle problematiche di Carige a tutela della clientela, degli azionisti di minoranza e di tutti gli stakeholders. Ribadite le linee guida dell’Operazione di cui al comunicato del 14 dicembre 2021 (ovvero neutralità patrimoniale, miglioramento dell’asset quality e significativo accrescimento della redditività del gruppo BPER in termini di utile per azione già a partire dal 2023), Bper ha ritenuto opportuno e possibile riformulare, nella nuova offerta, taluni termini e condizioni'.