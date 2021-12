Bper incassa il no a offerta per Carige: 'Avrebbe risolto i problemi'

'Il cda di Bper Banca oggi ha preso atto dei contenuti della lettera del Fondo Interbancario di Tutela Depositi con la quale è stata ritenuta non accoglibile l’offerta non vincolante presentata da Bper lo scorso 14 dicembre ed avente a oggetto l’acquisizione di una partecipazione pari all’88,3%1, di cui l’8,3%1 detenuta da Cassa Centrale Banca, del capitale di Banca Carige'. Così, in una nota diffusa in serata Bper prende atto dello 'schiaffo' del Fondo Interbancario ( qui l'articolo ). Una nota giunta dopo una giornata positiva per Bper che ha fatto segnare oltre il più 3% in Borsa.'Per il Fondo interbancario l’offerta risulterebbe, tra l’altro, “subordinata a una pluralità di elementi che richiederebbero chiarimenti e approfondimenti” - si legge nella nota Bper -. In proposito, nel sottolineare come l’offerta avrebbe consentito di risolvere in modo definitivo le problematiche di Carige, a tutela della clientela, dei suoi azionisti di minoranza nonché di tutti gli altri stakeholders, Bper ha ribadito al Fitd la propria disponibilità a fornire i chiarimenti richiesti e ad effettuare gli approfondimenti ritenuti necessari, oltreché a verificare congiuntamente le ipotesi alla base dell’offerta; il tutto nel contesto di un adeguato regime di esclusiva'.