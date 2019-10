Dazi, ecco le contromosse del Consorzio del Parmigiano-Reggiano

Una 'franchigia' sulla produzione (che potra' dunque superare di un 3% esentato dalla contribuzione il tetto previsto) e una nuova campagna di comunicazione (in onda da domenica 3 novembre) accompagnata da una serie di promozioni straordinarie. Sono le misure approvate oggi a Parma dall'assemblea dei consorziati del Parmigiano Reggiano varati come 'contromossa' ai dazi Usa, i cui impatti si paleseranno dal 18 ottobre.rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per un totale di 1,4 milioni di forme che saranno esportate a fine anno.: il dato comparato di agosto con lo stesso mese del 2018 evidenzia, imputabile essenzialmente ad un aumento del prezzo sullo scaffale. Attraverso le promozioni straordinarie in programma nell'ultimo trimestre 2019 si punta a stimolare la domanda per allocare sul mercato altre 30.000 forme di Parmigiano Reggiano.'L'unica variabile in grado di incidere sulla situazione di mercato attuale sono i dazi. Seguiremo con attenzione la trattativa tra Unione Europea e Usa affinche' il nostro comparto non si trovi a pagare una bolletta veramente insensata', afferma il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli.Intanto il Consiglio comunale di Reggio Emilia ha approvato oggi all'unanimita' l'ampliamento, e la sistemazione delle aree limitrofe, della ditta Montanari & Gruzza spa, a Villa Gaida, richiesti dalla stessa azienda, che opera nel settore lattiero-caseario e si occupa tra l'altro di stagionatura, confezionamento e commercializzazione di formaggi duri, tra cui il parmigiano.CASELLI PREPARA MISSIONE A BRUXELLES: SOSTERREMO GLI AGRICOLTORIper tutelare i prodotti tipici locali, Parmigiano Reggiano in testa, minacciati dalle misure protezionistiche imposte dagli Stati Uniti. Giovedi' e venerdi' prossimo, 17 e 18 ottobre, l'assessore regionale all'Agricoltura, Simona Caselli, incontrera' i deputati della commissione Politiche agricole del Parlamento europeo e interverra' all'assemblea generale di Arepo, l'associazione delle Regioni europee per i prodotti d'origine. 'Il momento e' delicato e dobbiamo lavorare insieme per raggiungere l'obiettivo- avverte Caselli- per difendere i nostri prodotti in ogni sede'. L'assessore oggi ha partecipato all'assemblea del consorzio del Parmigiano Reggiano. 'Ho portato in Giunta le preoccupazioni e le richieste degli imprenditori e ho trovato pieno appoggio- afferma Caselli- a partire dal presidente Stefano Bonaccini'.Tre sono dunque le richieste dell'Emilia-Romagna alla Ue. Prima di tutto, integrare il 'fondo di riserva per le crisi da destinare al supporto dei produttori colpiti da dazi'. Poi, 'prevedere una quota di risorse a favore dei consorzi Dop e Igp per la tutela legale nei Paesi non coperti da trattati bilaterali'. Infine, 'prevedere punteggi di priorita' nei bandi per progetti e azioni promozionali' dei prodotti tipici colpiti dai dazi 'proprio su quei mercati in cui sono stati imposti'.'Voglio rassicurare tutti gli agricoltori- chiude Caselli- siamo al loro fianco per promuovere e valorizzare i nostri migliori prodotti.