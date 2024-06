Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L'europa deve mettere al centro la produttività, le imprese perché solo così ci sono consumi. In termini di competitività noi oggi sappiamo che il costo megawattora, all'interno dell'Europa, la Spagna lo paga 14 euro e l'Italia lo paga 86. Non possiamo pensare di avere competitività all'interno dell'Europa e quindi abbiamo bisogno che ci sia un mercato unico europeo dell'energia. Questo per noi è fondamentale'.

Il programma, oltre ai saluti istituzionali di Emanuele Orsini, ha visto gli interventi di Lorenzo Rutigliano, Founder Partner di Studio RTZ e Cristian Berselli, Direttore Regionale di BPER Banca, oltre a numerosi contributi di esperti che hanno esplorato il tema in tutti i suoi aspetti per far emergere le opportunità insite in un percorso ormai ineludibile, ma troppo spesso sentito dalle aziende come eccessivamente oneroso e senza ritorni immediati.

“Occorre un salto culturale nel quale tutti gli attori coinvolti devono fare la loro parte – ha affermato Sabrina Gigli, Professore di Economia Aziendale Dipartimento di Scienze Aziendali Università degli Studi di Bologna e Partner di RTZ-. Per questo abbiamo riunito intorno allo stesso tavolo esponenti dell’industria, del mondo bancario, dei fondi, della ricerca e ovviamente della consulenza che potranno dare il loro punto di vista e far emergere eventuali criticità da superare tutti insieme. Il ruolo dei professionisti in questo percorso è centrale. Sta a loro soprattutto diffondere la consapevolezza che la sostenibilità e i criteri ESG sono essenziali per uno sviluppo a lungo termine delle aziende e aiutarle nel processo di trasformazione. Come RTZ Advisory siamo impegnati in prima linea su questo fronte: non a caso questo convegno rappresenta il secondo appuntamento di approfondimento e sensibilizzazione che organizziamo dall’inizio dell’anno”.

Cristian Berselli, Direttore Regionale Emilia Ovest di BPER Banca, ha dichiarato: 'La dimensione e l'importanza che il Gruppo BPER ha assunto nel panorama nazionale ci ha dato la possibilità di investire con decisione in ambito ESG - ha affermato Cristian Berselli, Direttore Regionale Emilia Ovest di BPER Banca. Oggi abbiamo al nostro interno due divisioni specializzate: ESG Strategy e una struttura di Corporate Lending che ci consentono di dialogare con competenza con il mondo delle imprese e di fornire loro un supporto a 360°. Vogliamo infatti affiancare le aziende offrendo la nostra consulenza specializzata, prodotti e servizi adeguati, ma anche creando momenti di approfondimento come quello di oggi, dove è possibile mettere a confronto il punto di vista di banca, imprese e istituzioni'.

La redazione de La Pressa ha seguito i lavori. Di seguito l'intervento del Presidente di Confindustria nazionale Emanuale Orsini seguito dall'intervento dalla risposta alle nostre domande sulle richieste delle aziende e le risposte, sul tema di un gruppo come BPER Banca, di Giovanna Zacchi Head of ESG Strategy BPER Banca