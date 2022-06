Gruppo Wam, ecco l’espansione dello stabilimento in Croazia

Continua a crescere, senza sosta, anche in un momento molto complicato per l'economia mondiale, la WamGroup di Cavezzo. Dopo l'inaugurazione del nuovo stabilimento OLI Spa a Medolla di ottobre 2021 e quello del 28 maggio scorso della Torex Spa di San Prospero , entrambi in terra modenese, nei giorni scorsi il presidente Vainer Marchesini ed il management sono volati in Croazia. Questa volta il nuovo stabilimento ad essere inaugurato è quello della Wam Product, con sede nella contea di Varazdin, a pochi chilometri dalla capitale Zagabria, azienda che WamGroup ha fondato nel 2003 e conta oggi 95 dipendenti. Prima dell’estensione l’area produttiva totale era di 22.000 mq oggi con l’aggiunta di 36.500 mq di terreno e 7.100 mq di capannone, l’azienda raggiunge un totale di 58.500 mq di cui 15.600 coperti.Wam Product è uno dei 20 stabilimenti produttivi di WamGroup nel mondo, cui vanno aggiunte 60 filiali commerciali per un totale di 2300 dipendenti effettivi attuali.“E’ un periodo molto difficile quello che stiamo vivendo, un periodo in cui è ancor più importante parlare di ottimismo. Senza ottimismo WAMGROUP non sarebbe nata e cresciuta, non sarebbero aumentati gli stabilimenti, i prodotti, i dipendenti. La nostra società è sempre, costantemente, cresciuta, quando ho fondato la ditta avevo un solo operaio e io ero il garzone del mio operaio - afferma il presidente Vainer Marchesini -. Lui insegnava a me come lavorare. Abbiamo cominciato a fare sempre più macchine e il mio primo obiettivo era quello di fare una macchina alla settimana. Le ultime stime dicono che facciamo 300mila macchine all’anno. Ecco perché è fondamentale essere ottimisti, perché il mondo non può fermarsi e deve consumare di più, ci saranno sempre più persone che oggi sono povere e che avranno bisogno di cose che hanno i popoli più ricchi. WamGroup è riuscita fino ad oggi a cavalcare questa crescita e ci è riuscita grazie a un valore fondamentale, quello della lealtà verso il mercato, con tutta la forza possibile delle maestranze e degli stakeholder. Il secondo concetto che voglio esprimere è legato al sogno Wam. Qual è la caratteristica fondamentale di Wam in questa crescita? Chiunque ha la possibilità di diventare General Manager: qui tra noi, oggi, abbiamo persone che hanno cominciato da operai e adesso sono Manager di aziende in giro per il mondo. Questo è il sogno di WamGroup, credere in quello che facciamo, crescere insieme e guardare con ottimismo al futuro”.