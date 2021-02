Il fondo Ambienta investe nel produttore modenese di pompe Caprari

Il fondo di 'private equity' Ambienta, focalizzato sugli investimenti sostenibili, ha completato l'investimento in Caprari, azienda attiva nella produzione di pompe centrifughe e motori per il ciclo integrato dell'acqua.Fondata nel 1945 da Amadio Caprari e con sede a Modena, Caprari prevede di promuovere con il sostegno di Ambienta 'un progetto industriale in cui lo 'M&a' (crescita per acquisizioni, ndr) rappresentera' una leva di crescita straordinaria'.L'operazione rappresenta inoltre il primo investimento in Italia realizzato attraverso un 'Sustainability-Linked Loan' (Ssl, prestito sostenibile, ndr) messo a disposizione dal settore bancario, che consentira' alGruppo di beneficiare di una riduzione del costo del finanziamento al raggiungimento di predeterminati obiettivi 'Esg' e di sostenibilita'. Ambienta e' stata assistita nell'operazione da Pwc, Linklaters, Roland Berger, E&Y e Facchini, Rossi e Michelutti.