Modena, chiusura buche 2026: affido diretto da 130mila euro a Frantoio Fondovalle

Il Comune di Modena con una recente determina ha affidato direttamente gli interventi di 'chiusura buche' stradali per il 2026 all'impresa Frantoio Fondovalle srl con sede a Montese per un importo complessivo pari a 130.566 euro.

Gli interventi da eseguire, recita la determina, prevedono 'l'esecuzione di interventi del corpo stradale e sue pertinenze mediante la chiusura con conglomerato bituminoso di ammaloramenti localizzati della pavimentazione stradale (chiusura buche)'.

Il Rup Roberto Pieri ha infatti 'ritenuto di contattare l'impresa suddetta, considerato l'elevato grado di specializzazione di tale ditta per l'espletamento dei lavori-servizi di cui trattasi e la disponibilità ad eseguire gli stessi immediatamente'. Ricordiamo che nel 2022 la stessa Frantoio Fondovalle si era aggiudicata il bando di gara europeo della Provincia di Modena, da 15 milioni 850 mila euro, per realizzare un'opera lunga complessivamente circa tre chilometri.