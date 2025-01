Il turismo in Emilia-Romagna continua a crescere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non si arresta la crescita del turismo in Emilia-Romagna. Lo confermano i dati relativi al 2024 con oltre 40,5milioni di presenze, in aumento del +3,6% rispetto al 2023, mentre gli arrivi sfiorano gli 11,8 milioni, pari al +2,7%, sempre sull’anno scorso.Unache fanno segnare un +9,2% degli arrivi (3.537.387) e un +9,8% dei pernottamenti (12.171.605). Aumenti più contenuti per quelli italiani, che rappresentano comunque il 70% del movimento turistico complessivo: +0,2% gli arrivi, +1,1% le presenze.Dati complessivamente positivi anche rispetto al periodo pre-pandemico. Il confronto con il 2019, l’anno boom del turismo emiliano-romagnolo, evidenzia infatti un +1,6% per gli arrivi e un +0,5% per le presenze, considerando sia il turismo interno che quello dall’estero.

È quanto risulta dai primi dati provvisori Istat raccolti ed elaborati dall’Ufficio statistica della Regione Emilia-Romagna relativi al periodo gennaio-dicembre 2024.Bene il turismo nelle località costiere, con la Riviera emiliano-romagnola che si conferma di gran lunga la meta più gettonata con quasi 6 milioni di arrivi (+2,3% sul 2023) e 27,4 milioni di presenze (+2,8 sempre sul 2023). Significativi i numeri anche delle città d’arte con 3,7 milioni di arrivi (+2,9%) e 8 milioni di presenze (+6,8%). Il 2024 conferma l’attrattività delle località collinari (+7,8% gli arrivi e + 5,5 % le presenze sul 2023) e appenniniche (+4,3%, + 2,3%). In ripresa sullo scorso anno le località termali con +2,1% gli arrivi e +5,2% le presenze. In buona salute il turismo nelle altre località: +2,8% e +1,3%.Sempre più turisti stranieri scelgono l’Emilia-Romagna.

Il bilancio del 2024 sul 2023 lo evidenzia per tutte le destinazioni, a partire dalle località collinari e appenniniche (+12,7% e +2,2% gli arrivi; +12,8% e +10% le presenze). Molto bene anche le città d’arte (+8,6% gli arrivi, +13,3% le presenze), la Riviera (+8,3% e +7,8%) e le località termali (+8,7% e +11,1%). Non fanno eccezioni le altre località: +13,4% gli arrivi e +10% le presenze.Un bilancio positivo, come si è detto, anche rispetto al periodo precedente la pandemia (+1,6% gli arrivi e +0,5% le presenze). Rispetto al 2019, anno record del turismo emiliano-romagnolo, da sottolineare la fortissima crescita del turismo dall’estero: +13,3% e +14,7% arrivi e presenze. Così come il successo delle città d’arte (+5,6% gli arrivi e +16,9% le presenze) e delle località collinari (+19,5% e + 14,1%). Mentre resta negativo il bilancio pre-pandemico (-5,5% gli arrivi, -2,2% le presenze) per l’Appennino e le località termali (-13,5% gli arrivi, -13,8% le presenze).Tra gennaio e dicembre 2024 sfiorano i 6 milioni gli arrivi nelle località della Riviera (+2,3% sul 2023 e +0,9% sul 2019), mentre le presenze arrivano a quasi 27,4 milioni (+2,8% sul 2023 e -3,3% sul 2019).Per quanto riguarda la provenienza, gli arrivi vedono 4,6 milioni di italiani (+0,7% sul 2023 e -2,1% sul 2019) e 1,3 milioni di stranieri (+8,3% e +13%). Mentre la quota di presenze è composta da circa 20,2 milioni di italiani (+1,1% sul 2023 e -7,1% sul 2019) e da circa 7,1 milioni di stranieri (+7,8% e +9,7%).Con oltre 3,7 milioni di arrivi (+2,9% sul 2023 e + 5,6% sul 2019), le città d’arte si confermano una meta sempre più attrattiva, sia per i circa 2,1 milioni di italiani che continuano a sceglierla, sia pur con una leggera flessione rispetto al 2023 (-1,1%), più marcata sul 2019 (-3,6%), che per i circa 1,6 milioni di stranieri, dato questo in forte crescita sia rispetto all’anno scorso (+8,6%) che soprattutto rispetto al 2019 (+20,8%).Passando alle presenze, nel 2024 i pernottamenti totali nelle grandi città hanno superato gli 8 milioni (+6,8% sul 2023 e +16,9% sul 2019). Di questi circa 4,4 milioni da parte di turisti italiani (+1,9% e +7,6%) e 3,7 milioni da parte di stranieri, anche in questo caso in forte crescita sia rispetto al 2023 (+13,3%) che rispetto al 2019 (+30,5%).Superano i 380 mila gli arrivi nelle località termali durante il 2024: circa 302mila da parte di italiani (+0,4% sul 2023 e -13,6% sul 2019) e circa 80mila dall’estero (+8,7% e -13,2%). Passando alle presenze, su 970 mila pernottamenti totali (+5,2% sul 2023 e -13,8% sul 2019), quelli da parte di turisti italiani sono stati circa 766mila (+3,8% e -16,6%) e quelli dall’estero 203 mila (+11,1% e -1,2%).Oltre 393mila gli arrivi nel 2024 nelle località collinari dell’Emilia-Romagna in forte crescita sia rispetto al 2023 (+7,8) che sul 2019 (+19,5%). Un dato che, se scomposto in base alla provenienza, evidenza 247mila italiani (+5,2% e +10,5%) e oltre 146mila turisti stranieri (+12,7%, +38,4%). Passando alle presenze, su oltre 880mila turisti che hanno scelto la collina dell’Emilia-Romagna (in crescita del 5,5% rispetto al 2023 e +14,1% sul 2019), quasi 557mila sono stati gli italiani (+1,7% sul 2023 e +6,7% sul 2019) e 324mila gli stranieri (+12,8% e +29,5%).Postivi anche i dati sull’Appennino con un totale quasi 231mila arrivi (+4,3% sul 2023 e -5,5% sul 2019) e di quasi 740mila presenze (+2,3% e -2,2%). Guardando alla provenienza, gli arrivi interni sono stati 191mila (+1,2% sul 2023 e -4,8% sul 2019), quelli dall’estero 40mila (+22,2% e -8,5%). Le presenze possono invece essere ripartite tra oltre 647mila italiani (+1,3% e -0,3%) e oltre 91mila stranieri (+10% sul 2023 e – 14% sul 2019).Il buon andamento del turismo in Emilia-Romagna è confermato anche dai dati relativi alle altre località. Oltre 1,1 milioni gli arrivi (+2,8% e -4,9% rispetto al 2023 e al 2019) e oltre 2,5 milioni le presenze (+1,3% e +1,2%). Considerando gli arrivi, appaiono in leggera flessione quelli da parte di turisti italiani: oltre 792mila (-1,1% sul 2023 e -2,2% sul 2019). I quasi 331mila turisti in arrivo dall’estero, invece, risultano in crescita rispetto al 2023 (+13,4%), ma in flessione rispetto al 2019 (-10,9%). Passando al dettaglio sulle presenze: oltre 1,8 milioni turisti italiani (-1,7% sul 2023, +1,1% sul 2019) e oltre 711mila turisti stranieri (+10 % e +1,4%).