'In Italia autisti stranieri senza Cqc: autotrasporto dequalificato'

La Carta di qualificazione, necessaria per svolgere concretamente l'attività di autotrasportatore, può essere conseguita successivamente, una volta che l'autista è già arrivato in Italia - spiega Cinzia Franchini -. Ricordiamo che per ottenere tale Carta bisogna superare un esame di idoneità cui si è ammessi dopo aver frequentato un corso di formazione di 280 ore di formazione ordinaria, di cui 20 ore di esercitazioni pratiche alla guida di veicoli. Questo cosa significa? Significa che il Governo consente, soprattutto alle grandi imprese di richiedere lavoratori stranieri completamente dequalificati, ipotizzando che la loro formazione costi meno che assumere un autista italiano già formato. Un risparmio che spesso si realizza agendo tra le pieghe di un contratto nazionale formalmente rispettato e che certo non interessa le tante ditte artigianali o monoveicolari. Una flessibilità a due velocità che favorisce i grandi gruppi che possono permettersi di formare personale senza qualifiche, quindi senza metterlo al volante per mesi, perchè forse sanno che questo lavoratore straniero una volta ottenuta la Cqc costerà meno in termini di retribuzione da assorbire in pochi mesi quella spesa iniziale. Il risultato è la ulteriore e progressiva dequalificazione di una professione con conseguenze negative a tutti i livelli, sia dal punto di vista della concorrenza al ribasso, sia nelle sempre maggior difficoltà di assumere autisti professionisti, sia - non ultimo - in termini di sicurezza di tutti gli utenti della strada'.