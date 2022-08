Istat, l'inflazione ad agosto sale a 8,4%: record dal 1985

Secondo le stime preliminari, nel mese di agosto 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,8 per cento su base mensile e dell'8,4 per cento su base annua (da +7,9 per cento del mese precedente). Lo rende noto l'Istat. L'accelerazione dell'inflazione su base tendenziale si deve prevalentemente da una parte ai prezzi dei beni energetici (la cui crescita passa da +42,9 per cento di luglio a +44,9 per cento) e in particolare degli energetici non regolamentati (da +39,8 per cento a +41,6 per cento; i prezzi dei Beni energetici regolamentati continuano a registrare una crescita molto elevata ma stabile a +47,9 per cento), e dall'altra a quelli dei beni alimentaria lavorati (da +9,5 per cento a +10,5 per cento) e dei beni durevoli (da +3,3 per cento a +3,9 per cento).

Registrano, invece, un rallentamento i prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +8,9 per cento a +8,4 per cento).

'Sono l'energia elettrica e il gas mercato libero - spiega l'Istat - che producono l'accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (in parte mitigata dal rallentamento di quelli dei carburanti) e che, insieme con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, spingono l'inflazione a un livello (+8,4 per cento) che non si registrava da dicembre 1985 (quando fu pari a +8,8 per cento). Accelerano, così, l'inflazione al netto degli energetici e degli alimentari freschi (+4,4 per cento; non era così da maggio 1996 quando fu +4,7 per cento), al netto dei soli beni energetici (+4,9 per cento; non era cosi' da aprile 1996) e la crescita dei prezzi del cosiddetto 'carrello della spesa' (+9,7 per cento; un aumento che non si osservava da giugno 1984)'.