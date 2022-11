La miglior mortadella d'Italia è del salumificio Mec Palmieri di San Prospero

La Mortadella Favola Gran Riserva del Salumificio Mec Palmieri si è riconfermata migliore Mortadella d’Italia aggiudicandosi i Cinque Spilli, il più alto riconoscimento assegnato dalla Guida Salumi d’Italia 2023 ( qui ). L’azienda a partire dal 2017, è stata premiata in tutte le edizioni della rassegna. La cerimonia di consegna dei premi ai migliori produttori della salumeria italiana si è svolta il 14 novembre al Teatro Verdi di Busseto di Parma.Il sindaco di San Prospero Sauro Borghi si è congratulato con gli amministratori del Salumificio Mec Palmieri per il riconoscimento ricevuto.'Il Salumificio Mec Palmieri si riconferma un’eccellenza a livello nazionale - commenta Sauro Borghi – Duramente colpita dal sisma di dieci anni fa, l’azienda ha continuato ad investire contribuendo a creare occupazione. Grazie ai suoi prodotti unici, quest’azienda concorre in modo essenziale a dare lustro al nostro territorio in tutta Italia.San Prospero è una miniera di eccellenze enogastronomiche che meritano di essere scoperte e apprezzate non solo in tutto il paese, ma in tutto il mondo'.Su 162 produttori valutati, 46 sono state le eccellenze premiate con i Cinque Spilli, alle quali si aggiungono 20 premi speciali. Ecco dunque le altre 45 aziende premiate:- ANTICA ARDENGA, CULATELLO DI ZIBELLO DOP 18 MESI- ANTICA MACELLERIA FALORNI, FINOCCHIONA IGP- BETTELLA AZIENDA AGRICOLA, PANCETTA SELEZIONE 24 MESI (AGO E FILO)- BOCCHI SALUMERIA, COPPA (AGO E FILO)- BONINI SALUMIFICIO, CICCIOLI (AGO E FILO)- CAPITELLI SALUMIFICIO, PROSCIUTTO COTTO SAN GIOVANNI (AGO E FILO)- CARPEGNA PROSCIUTTI F.LLI BERETTA, PROSCIUTTO DI CARPEGNA DOP “SAN LEO”- CAV. UMBERTO BOSCHI, SALAME FELINO IGP- CITTERIO, SALAME MILANO ALTA GASTRONOMIA GDO- COATI, SALAME MILANO (AGO E FILO)- CORADAZZI, PROSCIUTTO DI SAN DANIELE DOP 18 MESI- ERMES FONTANA, PROSCIUTTO DI PARMA DOP 24 MESI LINEA ALTA QUALITÀ GDO- F.LLI GALLONI, PROSCIUTTO CRUDO BARRIQUE (AGO E FILO)- F.LLI GIANFERRARI SALUMIFICIO, SPALLA CRUDA “LA VIOLA DI CANOSSA” (AGO E FILO)- F.LLI GROSSI, SPALLA COTTA DI SAN SECONDO (AGO E FILO)- IL GRIFO, PANCETTA DI MORA ROMAGNOLA (AGO E FILO)- LA COLLINA DEI MAIALI NERI, SALAME DI SUINO NERO PIEMONTESE (AGO E FILO)- LEVONI, SALAME UNGHERESE (AGO E FILO)- GIANNI NEGRINI, SALAMA DA SUGO IGP STAGIONATA- IBIS SALUMI, CULATTA DI BUSSETO 16 MESI – AGO E FILO e MORTADELLA BOLOGNA IGP GRAN DUCATO- IBIS SALUMI – ITALIA ALIMENTARI, BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP- MA! OFFICINA GASTRONOMICA, BRISAOLA DI SOTTOFESA (AGO E FILO)- MARTELLI, PROSCIUTTO COTTO ANTIBIOTIC-FREE QUI TI VOGLIO (AGO E FILO)- MEC PALMIERI, MORTADELLA “FAVOLA GRAN RISERVA” (AGO E FILO)- MOCAVERO SALUMI. CAPOCOLLO UBRIACO (AGO E FILO)- PAGANONI, BRESAOLA BIO PRIMITIVA (AGO E FILO)- PFITSCHER, SPECK ALTO ADIGE IGP- PODERE CADASSA, SPALLA CRUDA (AGO E FILO)- PROSCIUTTIFICIO S. ILARIO, PROSCIUTTO DI PARMA DOP 60 MESI- RENZINI, PROSCIUTTO DI NORCIA LUI IGP- ROSSI SALUMIFICIO, CULACCIA (AGO E FILO)- RULIANO, PROSCIUTTO CRUDO AUDAX 30 MESI (AGO E FILO)- SALUMERIA MONTE SAN SAVINO, PORCHETTA COTTA AL FORNO (AGO E FILO)- SALUMIFICIO FERRARI GIOVANNI, PROSCIUTTO DI PARMA DOP 24 MESI- SALUMIFICIO LEONI, PROSCIUTTO COTTO ARROSTO ARONNE RISERVA (AGO E FILO)- SALUMIFICIO PEVERI CARLO, SALAME PIACENTINO DOP- SALUMIFICIO SAN CARLO, PANCETTA PIACENTINA DOP “I PIACENTINI” PRE-AFFETTATO GDO- SALUMIFICIO SANO, PROSCIUTTO AMATRICIANO IGP e GUANCIALE AMATRICIANO (AGO E FILO)- SALUMIFICIO SQUISITO, CULATELLO DI ZIBELLO DOP 24 MESI- VENTRICINA E DINTORNI, VENTRICINA PICCANTE (AGO E FILO)- VILLANI, PRE-AFFETTATO LINEA “I CLASSICI” GDO