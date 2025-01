La Polizia Locale costa mediamente 54,2 euro pro-capite

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le attività svolte dal servizio di polizia locale riguardano una vasta gamma di funzioni che vanno dalla polizia ambientale, a quella amministrativa (annonaria e commerciale), giudiziaria, tributaria, per giungere a quella più classica di polizia stradale e mantenimento della pubblica sicurezza.

La polizia locale gestisce mediamente ogni mille abitanti 3,4 incidenti, eleva oltre 464 contravvenzioni, di cui 261 con mezzi strumentali (autovelox, telelaser, t-red, sistemi di controllo delle zone a traffico limitato, etc.) e rimuove 4,3 veicoli.

La Liguria e il Lazio sono le Regioni dove la polizia locale è particolarmente attiva sul fronte dell’attività di polizia stradale, mentre all’opposto si trova il Molise. In termini dimensionali, l’attività è più intensa nei grandi Comuni, anche se nel Sud ciò avviene in minor misura rispetto al Centro e al Nord.



Per le attività di polizia locale relative alle sfere ambientale, amministrativa, giudiziaria e tributaria, mediamente ogni 1.000 abitanti vengono gestiti 1,9 fermi e sequestri amministrativi, 6,3 sanzioni di natura annonaria, commerciale e amministrativa, 0,9 querele e denunce, 1,9 arresti, sequestri penali e trattamenti sanitari obbligatori (Tso), 21,8 attività di informazione ed investigazioni per attività comunali o di altri enti, 3,2 ricorsi in opposizione all’autorità giudiziaria e 6,3 nulla osta al rilascio di autorizzazioni di occupazione suolo pubblico.



I livelli dei servizi sono nel complesso quantitativamente più elevati nei grandi Centri del Nord e più bassi nei comuni del Sud e nei piccoli comuni del Nord-Ovest. I grandi Comuni forniscono i livelli di servizio maggiori ma spendono anche di più, mentre al di sotto dei 5mila abitanti la tendenza è quella di fornire livelli di servizio minori ma diminuendo la spesa. Il livello di attività della polizia locale è molto elevato in alcuni territori provinciali del Centro e del Nord, mentre è più contenuto nei territori interni del Centro e in gran parte del Sud. Spicca la forte intensità del servizio in diverse città metropolitane del Centro e del Nord (oltre a Milano e Genova, elevati livelli a Bologna, Firenze, Venezia, Roma) con l’unica eccezione di Torino.