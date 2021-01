L'ad Conad a Bonaccini: 'Assurdo chiudere gallerie centri commerciali'

Bonaccini

Botta e risposta a distanza su 'centri commerciali e negozi del centro' aperti o chiusi per Covid, tra l'amministratore delegato di Conad,, e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, oggi all'assemblea regionale di Legacoop. Parte Pugliese rivolgendosi anche a: 'Non capisco perchè ci siano le gallerie dei centri commerciali chiuse, mentre i negozi nei centri delle citta' sono aperti. Sono forse più sicuri i centri commerciali dei centri storici, alla luce di quello che abbiamo visto tutti per le strade. Non capisco poi perchè quando un negozio è aperto al sabato e domenica non si debbano vendere certi prodotti. Non si tratta di chieder qualcosa di più o di diverso ad altri. Ma se un negozio è aperto deve poter vendere tutto. Non si capisce il contrario'. Chiude amareggiato Pugliese: 'Bisognerebbe ascoltare di più parti sociali e organizzazioni produttive, su questo il dialogo col Governo è venuto a mancare'.Ma precisa: 'I centri commerciali? Sono regolati da norme nazionali che non dipendono dalle Regioni, le quali possono al massimo restringere e non allargare. Posso convenire con le ragioni di Pugliese, ma se vogliamo che non ci siano più restrizioni per le categorie produttive oggi in difficoltà, compresa la ristorazione, le palestre, i bar, le piscine, il mondo cultura-spettacoli-sport, la cosa da fare è evitare la diffusione dei contagi, e quindi contenere il numero di ricoverati e la pressione sugli ospedali. Se calano questi parametri, non scatta più la preoccupazione di diventare zone colorate dal rosso in giù'. Insiste quindi il presidente della Regione: 'Se entro la prossima primavera avremo messo al riparo perchè già immunizzati coloro che più rischiano, le restrizioni non ci saranno più, visto che caleranno i parametri'.