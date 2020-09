Magazzino Coop Anzola, Cisl e Uil su piede di guerra. Cgil ha firmato

Organizzazioni sindacali divise sulla chiusura per due anni del grande magazzino Coop di Anzola., mentre Fit Cisl e Uil trasporti hanno bocciato la proposta. In ballo il futuro di 170 lavoratori in subappalto:. A quanto pare la proposta respinta è stata quella di una buonuscita di 22mila euro lordi per i lavoratori con più anzianità lavorativa, una cifra ritenuta non sufficiente da Cisl e Uil.'Auspichiamo che in questi giorni si possa riaprire un tavolo di trattativa perchè l'accordo sottoscritto dalla sola Filt Cgil non rispecchia il mandato ricevuto dai lavoratori - affermano in una nota Cisl e Uil -.senza garanzie di carattere economico per coloro che avessero accettato una tale modifica del luogo di lavoro'.E a suffragare le richieste di Cisl e Uil oggi i lavoratori hanno messo in campo la sesta giornata di sciopero con volantinaggio davanti alla Coop di Borgo Panigale. E giovedì si riapre il tavolo metropolitano per cercare di trovare una soluzione condivisa per il futuro dei 170 magazzinieri rimasti da un giorno all'altro senza lavoro.