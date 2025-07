Mirandola, biomedicale: B. Braun assume 100 persone nei prossimi due anni

B. Braun Avitum Italy, realtà industriale di riferimento nel distretto biomedicale modenese, annuncia un importante piano di sviluppo che prevede un significativo ampliamento dell’organico, con l’ingresso complessivo di oltre cento nuovi professionisti entro i prossimi due anni. Il piano assunzioni si inserisce in una più ampia strategia di investimento che prevede un incremento di fatturato di oltre il 20% nei prossimi due anni. Una crescita resa possibile grazie al potenziamento della capacità produttiva, con l’introduzione di nuove linee e tecnologie, cui si affianca il rafforzamento delle funzioni di supporto. Il piano di sviluppo si concretizza con un ampliamento di oltre 1000 m² dell’area produttiva, che sarà destinata a una nuova camera bianca dotata di tecnologie di ultima generazione, e con il potenziamento delle aree Ricerca & Sviluppo, Ingegneria, Qualità e Regulatory Affairs.I nuovi professionisti previsti dal piano di sviluppo ricopriranno ruoli operativi per le produzioni in camera bianca, ruoli tecnici in ambito manutentivo e logistico, oltre a ruoli inerenti alla Ricerca & Sviluppo e all’Ingegneria di produzione per sostenere le tecnologie manifatturiere. Ad oggi, sono cinquanta le posizioni ancora aperte per professionisti disponibili a supportare il passaggio delle lavorazioni a ciclo continuo. Un’opportunità anche per chi non ha esperienza: B.Braun Avitum Italy propone percorsi di formazione interna, affiancamento e stage professionalizzanti rivolti a giovani, studenti e neolaureati. Solo nei primi sei mesi del 2025, oltre trenta nuovi professionisti sono entrati in modo stabile nell’ambito della produzione e della logistica, contribuendo a creare un ambiente di lavoro dinamico, multigenerazionale e orientato all’innovazione.'Crediamo nel valore della ricerca e dell’impresa manifatturiera come motore di crescita per il territorio e nella centralità delle persone come leva di sviluppo sostenibile. È per questo che, pur in un contesto di complessità, continuiamo a investire per la crescita e l’innovazione tecnologica, supportando l’occupazione stabile' - commenta Sara Boldrini, HR Director. 'La nostra è un’azienda familiare con oltre 185 anni di storia, che per sua natura lavora pensando alle nuove generazioni. In B. Braun ogni assunzione è pensata per costruire un futuro: offriamo formazione, stabilità e inserimento in un ambiente di lavoro all’avanguardia all’interno di una grande multinazionale che conserva la sua identità di azienda di famiglia, dove il lavoro è fondato sulla fiducia, sulla responsabilità e la valorizzazione delle differenze'.B. Braun Avitum Italy è presente a Mirandola da oltre 30 anni e oggi conta circa 450 collaboratori per un fatturato annuo che nel 2024 ha superato i 100 milioni di euro con soluzioni per la dialisi, nutrizione clinica, terapia infusionale e la cura delle ferite.In questo polo, che produce oltre 10 milioni di dispositivi all’anno destinati ai pazienti italiani e di tutto il mondo, vengono implementate alcune delle maggiori avanguardie produttive, come “robot collaborativi” che rendono concreta la sinergia uomo-macchina per migliorare resilienza, sostenibilità e centralità della persona nei processi industriali.