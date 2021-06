Modena, Ares fornisce veicoli personalizzati ai locali Billionaire

La modenese ARES ha annunciato una collaborazione di ampio spettro con Billionaire Life, celebre gruppo dedito all'entertainment d'élite. L'azienda modenese fornirà infatti una flotta di nuovi ARES for Land Rover Defender Spec 1.2 Cabriolet agli esclusivi ristoranti e club del gruppo, distribuiti tra l'Europa ed il Medio Oriente.Billionaire Life è ad oggi una delle principali società attive nell'organizzazione di cene di lusso, esperienze di entertainment esclusive e luxury lifestyle. Fondata a Porto Cervo, in Sardegna, nel 1998 dal celebre manager della F1 Flavio Briatore, Billionaire Life si è rapidamente ritagliata una posizione di assoluto rilievo nel mondo dell'intrattenimento e dell'ospitalità di vertice, nelle più iconiche capitali del mondo e nelle più prestigiose località di vacanza e tempo libero in Europa, Regno Unito, Medio Oriente e Africa.In occasione della partnership con ARES, i Billionaire Club di Porto Cervo, Dubai e Riyadh, i Crazy Pizza a Porto Cervo e Monte Carlo, i Twiga a Monte Carlo e Forte Dei Marmi e il Cipriani di Monte Carlo prenderanno in consegna ciascuno un ARES for Land Rover Defender Spec 1.2 Cabriolet, realizzato su misura per ognuno dei brand secondo il proprio look and feel.Nato come seconda interpretazione del celebre 4X4 inglese, ormai un classico senza tempo, il Land Rover Defender Spec 1.2 Cabriolet potrà contare su un livello di personalizzazione senza precedenti, impreziosito da dettagli fatti a mano su misura. Ogni Defender avrà una livrea ed uno stile che riprende i motivi, i colori e le finiture di una delle esclusive location lifestyle del gruppo Billionaire Life e sarà a disposizione degli ospiti e dei clienti VIP per offrire uno shuttle service personalizzato e coinvolgente.'Sono lieto di unire le forze con il mio vecchio amico Dany Bahar e di creare una stretta collaborazione tra Ares e Billionaire Life. Le nostre due aziende condividono la stessa visione dello stile e dell'innovazione e tendono agli stessi standard di eccellenza - afferma Briatore -. Gli Ares Defender sono interamente customizzati per assecondare i nostri brand, Billionaire, Twiga, Crazy Pizza e Cipriani Monte Carlo, e porteranno emozioni nuove in tutti i nostri locali in Europa e Medio Oriente, oltre che un ulteriore possibilità all'esclusivo servizio che offriamo alla nostra clientela.'