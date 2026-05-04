Modena, torna il Festival dello sviluppo sostenibile

Anche quest’anno Modena è protagonista del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa italiana dedicata alla diffusione della cultura della sostenibilità, promossa a livello nazionale da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. L’edizione modenese del Festival (6-7 maggio e 13-20 maggio) è organizzata dall’Associazione per la Responsabilità Sociale d’Impresa, che da anni coordina sul territorio un percorso di confronto, riflessione e azione sui temi chiave dell’Agenda 2030, coinvolgendo imprese, istituzioni, scuole, università, Terzo Settore e cittadini.
'Il Festival – sottolinea Elena Salda (nella foto), presidente dell’Associazione per la Responsabilità Sociale d’Impresa – è un’occasione concreta per tenere insieme la dimensione globale dell’Agenda 2030 e il livello locale delle scelte quotidiane, dando spazio a un confronto aperto tra imprese, istituzioni e cittadini. Come ha ricordato la presidente di ASviS Marcella Mallen, la sostenibilità può incontrare resistenze, ma è una scelta di campo. Siamo dalla parte giusta della storia quando rifiutiamo uno sguardo corto, limitato al presente e al rendiconto immediato. Per me sostenibilità significa uscire da una logica di individualismo e assumere, come imprenditori e come cittadini, una responsabilità più ampia: chiederci quale impatto avranno le scelte che compiamo oggi e che mondo stiamo concretamente costruendo per le giovani generazioni'.
'Parlare di sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale d’impresa vuol dire anche e soprattutto parlare del capitale più prezioso.