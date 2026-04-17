Motor valley: un distretto da 347 miliardi, quasi 40mila imprese

La ricerca ‘Motor Valley - Un ecosistema che genera valore’, commissionata dalla Motor Valley Association e realizzata da Nomisma con il supporto della Regione Emilia-Romagna, è stata illustrata questa mattina a Bologna, nell’ambito della Settimana del Made in Italy, con la partecipazione del presidente della Regione, Michele de Pascale, del vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, dell’assessore regionale al Turismo, Roberta Frisoni, del presidente di Motor Valley Association, Andrea Pontremoli, del capo economista di Nomisma, Lucio Poma, e del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
'La Motor Valley non è solo un marchio- afferma il presidente de Pascale-. È un simbolo di passione, innovazione, talento e attrattività internazionale che racconta al mondo chi siamo. Qui ciò che viene progettato e prodotto nasce da un legame coi territori e filiere radicato e identitario che è parte del loro stesso valore. È la nostra stessa terra a certificare la qualità e l’identità di ciò che produciamo.
Per quanto riguarda la dimensione produttiva, le imprese capofiliera – come Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Dallara e Pagani - producono circa 34mila vetture e oltre 50mila moto all’anno per un fatturato di 12 miliardi di euro. Ma la forza produttiva va ben oltre i capifiliera: i fornitori diretti coinvolti nella produzione di auto e moto contano 2.944 imprese, 210mila addetti e un fatturato complessivo di 72 miliardi di euro.
Le aziende che lavorano per la Motor Valley registrano una spiccata tensione all’export: il 52% delle imprese della filiera estesa esporta una quota superiore al 46% del totale automotive nazionale. Tra i fornitori diretti, la percentuale sale al 78%.
La Motor Valley è anche un ecosistema formativo che guarda al futuro e che investe nei talenti di domani attraverso un sistema educativo integrato e unico nel suo genere. La Motor Valley University of Emilia-Romagna (Muner) forma ogni anno 265 studenti in percorsi magistrali internazionali. La Motorsport Technical School (Mts) ha formato oltre 1.000 tecnici e ingegneri, con l’80% collocato nel motorsport e il 13% in MotoGP e Formula 1. L’Its Maker accoglie 140 studenti all’anno, mentre programmi duali come il progetto Desi, promosso da Lamborghini e Ducati, favoriscono l’ingresso diretto dei giovani nella filiera. Complessivamente, 5.400 studenti sono ogni anno coinvolti in attività didattiche legate alla Motor Valley, con 130 istituti scolastici partecipanti.
La Motor Valley è molto più di una filiera industriale, è anche economia dei territori dell’Emilia-Romagna: nel 2024
Per quello che riguarda le presenze turistiche si sono registrate 3,7 milioni di room nights di cui il 54% di stranieri, a conferma di un posizionamento internazionale consolidato. Gli arrivi nei comuni della Motor Valley crescono a ritmi significativamente superiori alla media regionale e nazionale, evidenziando una dinamica strutturale e non episodica.
L’indotto economico complessivo supera 1,2 miliardi di euro. La principale componente è rappresentata dagli eventi motoristici organizzati nei quattro circuiti (675 milioni, 56% del totale), seguita dai musei e dalle collezioni (522,6 milioni, 43%). Il Motor Valley Fest contribuisce con 16,2 milioni di euro. Le spese indirette si distribuiscono su ristorazione (436,5 mln, 36%), ospitalità (396,3 mln, 32,6%), trasporti e parcheggi (162,4 mln, 13,4%), divertimento e shopping (145,5 mln, 12%) e accesso a musei e circuiti (69 mln, 5,7%).