La raccolta viene gestita in crescita del 7% all'anno, a 81 miliardi, facendo leva sul nuovo assetto del wealth management e su banca private Cesare Ponti. I crediti netti alla clientela sono in aumento del 3% all'anno, a 97 miliardi, mantenendo un approccio conservativo. 'Ottima qualità degli attivi', inoltre, con un npe ratio netto all'1,4% e best-in-class coverage ratio superiore al 52% nel 2027. Il costo del rischio è inferiore a 45 punti base nel 2027, con 'significativi investimenti', per 650 milioni, per accelerare lo sviluppo di tecnologia, sicurezza e ai/genai. Evidenzia l'amministratore delegato Gianni Franco Papa: 'Abbiamo fondamentali forti, una posizione solida e distintiva, ma anche un enorme potenziale per la creazione di valore per tutti i nostri stakeholder, che questo nuovo Piano saprà cogliere'.'Perseguiremo un'accelerazione in termini di crescita delle commissioni e di economie di scala, con importanti risparmi sui costi, conseguendo un livello significativamente più elevato e sostenibile di remunerazione degli azionisti, mantenendo la robusta solidità del nostro profilo patrimoniale e di liquidità. Questo Piano è realistico e chiaro- rimarca Papa- e siamo pienamente impegnati nella realizzazione di tutti gli obiettivi, continuando a creare valore per tutti i nostri stakeholder'.