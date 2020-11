Servizio energia edifici comunali a Modena, maxi appalto a controllata Hera fino al 2034

L'appalto per il Servizio energia degli edifici comunali di Modena, sottoscritto tra il Comune di Modena e Sinergie Spa (ora Ase spa, controllata Hera), in scadenza nel 2026, è stato prorogato per altri otto anni fino al 2034. E' quanto previsto da una delibera di luglio del Consiglio comunale approvata con il voto a favore dei gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Modena civica, Verdi) e del Movimento 5 stelle. Contrari Lega e Forza Italia.Ase è una società nata dalla fusione di Amga Calore e Impianti srl di Udine e Sinergie spa di Padova. La società è controllata al 100% da AcegasApsAmga, la principale multiutility del Nordest, a sua volta parte del Gruppo Hera.Il contratto per il Servizio energia degli edifici comunali è attivo dall’1 gennaio 2017 ed è stato aggiudicato per nove anni, con una gara europea a procedura aperta e secondo il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a Sinergie Spa, oggi Ase.. Nell’ambito dell’appalto originario, era già previsto che il gestore si facesse carico di investimenti per l’ammodernamento energetico degli edifici per un valore di 7 milioni di euro.

L'ok sulla estensione contrattuale arriva a una società a guida Pd

Determinante nella estensione del contratto è stato il parere espresso il 15 giugno 2020 dallo studio legale Valeriani & partners, indirizzato ad Aess, Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, società in house del Comune di Modena, che aveva partecipato alla predisposizione della documentazione per la gara per l'affidamento dell'appalto. Presidente Aess è la consigliera Pd Benedetta Brighenti e nel cda siedono, tra gli altri, il sindaco di Soliera Roberto Solomita e il capo di gabinetto di Muzzarelli, Giulio Guerzoni.

Il parere aveva rilevato che in via di principio la proroga del contratto d’appalto è ammessa solo nei casi contemplati dall’ordinamento e in particolare “qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino l'esecuzione di nuove e ulteriori prestazioni ed attività conformi”.



La condizione

L’estensione del contratto vigente, prevista dal decreto legislativo 115 del 2008, era quindi uno strumento che poteva essere utilizzato solo nel caso in cui l’amministrazione e il gestore avessero concordato l’esecuzione di nuove prestazioni.

E così è stato. Attraverso l’estensione del contratto, infatti, dovrà essere Ase a realizzare interventi di riqualificazione energetica che riguardano il Palazzo comunale (con la sostituzione degli infissi e dei sistemi di illuminazione); il Direzionale Cialdini 2 di via Santi 40, con interventi anche nei locali dell’anagrafe; le scuole primarie Pisano, don Milani e Galilei, e la scuola media Calvino dove i lavori interesseranno anche la palestra.

Ma di che cifre parliamo?

Palazzo Comunale: valore totale progetto 1.403.000 euro

Scuola primaria Galileo Galilei (sostituzione serramenti): valore totale progetto 310.000 euro

Scuola primaria Don Milani (sostituzione serramenti): valore totale progetto 245.000 euro

Scuola primaria Pisano (sostituzione serramenti): valore totale progetto 340.000 euro

Fabbricato in via Santi 40 – Direzionale Cialdini 2: valore totale progetto 903.000 euro

Scuola secondaria di 1° grado Italo Calvino e palestra (sostituzione serramenti): valore totale progetto 498.000 euro

Per un valore complessivo di 3.699.000 euro di cui ammissibili a finanziamento 3.500.745 euro (il contributo massimo che la Regione Emilia-Romagna può concedere è pari al 40% delle spese ammissibili, che nel caso dei progetti sopracitati ammonta a complessivi 1.400.298 euro).

Ase propone inoltre, oltre ai sei progetti descritti, anche ulteriori interventi di riqualificazione energetica di 17 impianti di climatizzazione invernale con installazione di nuovi generatori di calore a condensazione e relativi sistemi di termoregolazione, prevedendo un importo complessivo pari ad 5.398.802 euro Iva esclusa, mantenendo le medesime condizioni contrattuali e prevedendo appunto un prolungamento del contratto, al fine di rientrare del valore degli investimenti, pari a 8 anni a decorrere dall'1.2.2026.



Le critiche

In Consiglio comunale, a fronte delle prese di posizione a favore dei consiglieri di maggioranza, va segnalato il secco no di Giovanni Bertoldi (Lega). 'L’estensione per altri otto anni del contratto per il servizio energia degli edifici comunali è l’ennesimo favore che si fa a Hera, un’azienda che negli anni è stata fatta crescere troppo e che ora ha il monopolio di quasi tutti i servizi. Vincoli così lunghi – ha detto – sono una perdita di libertà e un impedimento a decidere cose diverse, per esempio se in futuro ci fosse un’altra maggioranza'.