Slot in Emilia Romagna, gettito di 537 milioni: 266 euro a famiglia

Il gettito garantito dagli apparecchi in Emilia-Romagna è pari a 537 milioni di euro, una cifra che supera le entrate garantite sia dalla Tari che dall’Addizionale Comunale Irpef riscosse nel medesimo territorio.. Questi i numeri presentati dal “Primo Report sul gioco legale in Emilia Romagna” della Cgia di Mestre, nel corso di un convegno che si è tenuto oggi a Bologna.Secondo lo studio, come riporta l'agenzia Agimeg, in Emilia-Romagna vivono 5.262 persone che a vario titolo percepiscono il loro reddito nell’ambito del comparto delle slot machine (AWP) e delle videolotteries (VLT). Nel dettaglio, si tratta di 1.362 occupati negli esercizi dedicati agli apparecchi di gioco. A questi, bisogna aggiungere i 1.113 impiegati nelle aziende dei gestori, cioè di coloro i quali collocano le slot presso esercizi terzi, e i 200 produttori di apparecchi e schede. Infine, c’è la parte più rilevante a livello percentuale, vale a dire i 2.587 occupati negli esercizi pubblici in cui sono presenti Awp: si parla cioè di bar, tabacchi/ricevitorie, sale giochi.