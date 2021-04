'Sostegni e credito per investimenti, solo così potremo ripartire'

'I ristori? Per molti hanno coperto a malapena alcune rate di affitto e le risorse arrivate attraverso prestiti e finanziamenti bancari sono già esaurite nel prolungarsi delle chiusure. Solo per pagare spese e personale, tasse e tariffe. Da un anno praticamente siamo fermi. Dopo la piccola boccata d'ossigeno dell'estate, da ottobre siamo di fatto chiusi ed il rischio che nel momento in cui si potrà riaprire, anche se gradualmente, non ci sia la liquidità per ripartire, è grande. Per questo oltre a sostegni adeguati alle perdite, è importante che ci sia un sostegno agli investimenti, anche con finanziamenti a tasso praticamente zero, come i 30.000 euro concessi nel 2020, con un rientro spalmato su più anni. E' una delle proposte che Confesercenti a livello nazionale ha posto sul tavolo del governo affinché alla graduale uscita dalla pandemia sul fronte sanitario, con l'avanzamento del piano vaccinale, possa corrispondere l'uscita dalla pandemia delle imprese'Parole diraggiunto davanti al suo locale di piazza Roma oggi, giorno del lancio di una mobilitazione nazionale indetta dall'associazione con un pacchetto di proposte che Confesercenti ha portato sul tavolo del governo, e accompagnate da una lettera inviata direttamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dalla Presidente dell'associazione nazionale De Luise.'L'obiettivo è dare voce, attraverso iniziative in tutte le Regioni italiane, alle necessità e alle richieste delle attività del Terziario, del Commercio, del Turismo: sostegni adeguati alle perdite realmente subite e ai costi fissi sostenuti, credito immediato e un piano per permettere alle imprese di riaprire in sicurezza. Quella di oggi deve essere una giornata di protesta civile, ma determinata, delle imprese'.Le proposte di Confesercenti sono oggetto anche di una petizione on line, che è possibile sottoscrivere su www.confesercenti.it da mercoledì 7 aprile, e saranno inviate in massa contemporaneamente ai membri del Governo, a deputati e senatori, ai governatori delle Regioni.'Dopo 395 giorni passati dal primo lockdown le nostre imprese sono rimaste le sole a sopportare il peso di limitazioni inique e contraddittorie. E palesemente inutili, considerato che siamo tuttora in zona Rossa, che costa ai nostri settori e al sistema economico nazionale 80 milioni di euro al giorno di perdita di fatturato - spiega Mauro Rossi, Presidente Confesercenti Modena - Nella nostra Regione, è prevista nel pomeriggio una video call con il Presidente di Regione Stefano Bonaccini e l'Assessore al Turismo e Commercio Andrea Corsini, aperta a tutti gli associati'.Confesercenti ribadisce l'importanza di un' accelerazione della campagna vaccinale. 'Ma non basta - sottolinea Mauro Rossi - è necessario un Decreto Imprese che comprenda sostegni adeguati alle perdite che abbiamo subito e credito immediato, ma prioritariamente serve un piano per ripartire: vogliamo tornare a lavorare e lo possiamo fare in sicurezza. Il non poterlo fare ci avvilisce, ci strema economicamente e rischia di farci perdere quella dignità di imprenditori di cui siamo orgogliosi. In attesa che il piano vaccinale decolli, abbiamo necessità di essere messi nelle condizioni di resistere. Noi imprese siamo il motore dell'economia e del lavoro. Solo se ripartiamo noi riparte l'Italia'.Gi.Ga.