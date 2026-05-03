'Tra i temi da capire primario è quello delle risorse stanziate: non si può pensare di risolvere il problema della casa con un Piano nazionale che di fatto si avvale di fondi già destinati ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana. Servono fondi nuovi, dedicati e vincolati: chiediamo che non siano ad essere i Comuni a pagare il Piano casa. Anche i tempi, la disponibilità e il rapporto tra le risorse e il numero di alloggi annunciato sono per noi fondamentali: è necessario verificarne la consistenza rispetto all'emergenza che le città stanno vivendo. Una particolare priorità deve essere data, in generale, all'ERP, visti i numeri dei nuclei presenti nelle graduatorie e il bisogno in cui versa il patrimonio pubblico mai finanziato da anni: è una priorità che deve riguardare tutto l'ERP, in tutti i Comuni. Fondamentali saranno, inoltre, le garanzie di accessibilità e i reali benefici per quella fascia di popolazione che oggi è esclusa sia dal mercato sia dall’edilizia pubblica. Particolarmente delicato è il capitolo relativo alle semplificazioni urbanistiche e ai poteri straordinari. Interventi di questa natura devono evitare scorciatoie che rischiano di indebolire la pianificazione e la qualità urbana, oltre che aprire spazi a operazioni non coerenti con l’interesse pubblico.
Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa: 'Sul piano casa serve confronto con le città'
'Aspettiamo il testo definitivo del Governo, servono scelte chiare e risorse concrete per affrontare la questione abitativa'
'Tra i temi da capire primario è quello delle risorse stanziate: non si può pensare di risolvere il problema della casa con un Piano nazionale che di fatto si avvale di fondi già destinati ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana. Servono fondi nuovi, dedicati e vincolati: chiediamo che non siano ad essere i Comuni a pagare il Piano casa. Anche i tempi, la disponibilità e il rapporto tra le risorse e il numero di alloggi annunciato sono per noi fondamentali: è necessario verificarne la consistenza rispetto all'emergenza che le città stanno vivendo. Una particolare priorità deve essere data, in generale, all'ERP, visti i numeri dei nuclei presenti nelle graduatorie e il bisogno in cui versa il patrimonio pubblico mai finanziato da anni: è una priorità che deve riguardare tutto l'ERP, in tutti i Comuni. Fondamentali saranno, inoltre, le garanzie di accessibilità e i reali benefici per quella fascia di popolazione che oggi è esclusa sia dal mercato sia dall’edilizia pubblica. Particolarmente delicato è il capitolo relativo alle semplificazioni urbanistiche e ai poteri straordinari. Interventi di questa natura devono evitare scorciatoie che rischiano di indebolire la pianificazione e la qualità urbana, oltre che aprire spazi a operazioni non coerenti con l’interesse pubblico.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'
Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro
Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'
Modena, tutti i redditi di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoniArticoli Recenti
Intervista sul padre e il 25 aprile: Gorrieri attaccato sui social
Aimag, Morelli al sindaco Righi: 'Scegli i cittadini o le poltrone'
'Modena, Unimore ha abbassato le tasse: il Comune ora faccia altrettanto'
Quando il lavoro arretra, arretra tutta la comunità: il sindacato smetta di essere una liturgia