Supercar elettrica, tra Bologna e Modena la spunta Reggio

Modena e Bologna battute da Reggio Emilia nella corsa per accaparrarsi sul proprio territorio il superinvestimento da un miliardo di euro, e da quasi 2000 posti di lavoro, e un indotto stimato in 5000, della Silk-Faw, società cinese-americana, per la realizzazione della supercar elettrica di lusso ‘Hongqi S9’ già svelata al recente Salone dell’Auto di Shanghai, progettata dal designer Walter De Silva.Il progetto, già annunciato lo scorso febbraio, mancava solo di un luogo, in Emilia-Romagna, in cui essere sviluppato. Bologna e Modena parevano essere le candidate con il nome di Castelfranco come possibile soluzione nel cuore della Motorvalley, a cavallo tra le sue province, per ospitare quello che sarà più di uno stabilimento. Perché nel sito di produzione i due colossi realizzeranno anche un centro di innovazione su ricerca e sviluppo in diversi campi.A Reggio Emilia le auto (la produzione riguarderà di versi modelli), saranno ideate e sviluppate - sotto la guida del designer Walter De Silva - mentre la produzione su larga scala avverrà sia in terra emiliana che a Changchun, dove ha sede il quartier generale di Faw.