Transmec Campogalliano, secondo giorno di sciopero, giovedì in prefettura

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I lavoratori si sono astenuti per protestare contro le condizioni contrattuali peggiorative imposte dalla Cfp (Cooperativa facchini portabagagli) di Modena, subentrata nell’appalto per la gestione del magazzino. Sono circa 200 i lavoratori interessati e che ieri si sono rifiutati di entrare.Condizione che fuori dai cancelli dello stabilimento ha visto uniti nella stessa protesta i lavoratori di Si Cobas e Cisl.'Nell'incontro di due giorni fa con i rappresentanti di Transmec, abbiamo avvertito che non avremmo mai potuto accettare condizioni che non fossero migliorative. Ciò che ci è stato presentato invece introduce la possibilità di turni anche notturni, spostamento in altre sedi di lavoro, peggiori condizioni nel trattamento della malattia' - sottolineano i rapprentanti Si Cobas.'Sappiamo bene - dicono - che nonostante CFP venga considerata società 'stellata' nel magnifico mondo dell' economia e del business Modenese, in realtà vive di sfruttamento e di profitto.'Il contratto nazionale di lavoro della logistica, trasporto merci e spedizioni parla chiaro' - ribadisce Cisl. 'Nei cambi di appalto avviene il passaggio diretto da un’azienda all’altra a parità di condizioni – spiega Maurizio Denitto, coordinatore territoriale di Modena della Fit Cisl Emilia-Romagna, il sindacato che, a differenza di Cgil e Uil, non ha firmato l’accordo e proclamato lo stato di agitazione.'Non solo le condizioni contrattuali ed economiche applicate dalla Cfp sono peggiori, ma ai lavoratori si chiede il versamento di una somma ingente per diventare soci della cooperativa. In pratica le persone devono pagare per lavorare. Pertanto chiediamo all’azienda appaltatrice di ripensarci, altrimenti lo stato di agitazione non sarà revocato'.