'Vignola, Centro Alesatura, 35 lavoratori a rischio'

Avvisano così Fiom-Cgil e Rsu a Vignola, nel modenese, a proposito del Centro Alesatura di via Confine, azienda metalmeccanica con 61 addetti dove è stato avviato lo stato di agitazione con ore di sciopero e presidio ai cancelli. Ieri l'azienda che aveva mostrato interesse per l'acquisto del Centro, in concordato, ha comunicato che non intende assumere più di 35 lavoratori e lo stesso bando post-concordato del Tribunale prevede per il nuovo acquirente l'assunzione di 22 dipendenti soltanto.Dopo gli incontri in questi giorni con l'azienda interessata al bando di gara, la Iqm di Bazzano (Bologna), il sindacato ha messo in campo la richiesta di tutelare 'tutta l'occupazione di tutti i lavoratori coinvolti'. Iqm, insieme al passo indietro, avrebbe anche chiesto agli altri lavoratori di rinunciare al proprio posto, firmando una rinuncia al passaggio alla nuova proprietà, ma 'per la Fiom-Cgil e i lavoratori questa posizione è inaccettabile.