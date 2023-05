Vignola: Fervi Group cresce e cerca 22 nuove figure professionali

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













AAA personale qualificato cercasi. L’annuncio è di FERVI GROUP, società modenese attiva nel settore MRO (Maintenance, Repair and Operation) specializzata nella fornitura di attrezzature dedicate ai professionisti della manutenzione e riparazione, che sta cercando 22 nuove figure professionali da inserire nell’organico della capogruppo FERVI e della controllata Rivit S.r.l. di Ozzano dell’Emilia, dal 1973 leader nei sistemi di fissaggio e utensili per l’assemblaggio e la lavorazione della lamiera.Il Gruppo, che ha terminato l’esercizio fiscale 2022 registrando una crescita sia in termini di fatturato che di redditività, ha annunciato la selezione di 22 nuovi profili per sostenere l’ambizioso progetto di sviluppo che punta a raddoppiare i ricavi globali nei prossimi 5 anni.Le figure professionali ricercate riguardano diverse divisioni aziendali, in particolare: 8 posizioni in Area Vendita come Key Account Manager di canale, Key Account Manager direzionali e Key Account manager estero; 6 persone in Area Prodotto come Product Marketing e Tecnici Commerciali e 4 profili da inserire in Area Pre & After Sales. Si cercano, inoltre, 2 persone per potenziare Amministrazione, Finanza e Controllo e 2 per la divisione Sistemi Informativi.Le candidature si possono inviare a people@fervi.com.“Un altro anno di crescita sia in fatturato che redditività, frutto dell’impegno di tutti i nostri collaboratori. I prossimi obiettivi faranno da guida alle nostre azioni. Infatti per i prossimi 5 anni abbiamo definito un business plan che punta a raggiungere target di crescita molto ambiziosi. Per sostenere questi obiettivi di sviluppo, abbiamo però necessità di inserire al più presto nel nostro organico nuove risorse con competenze qualificate. Siamo una realtà attenta all’employer branding, che valorizza i propri dipendenti e offre concrete possibilità di crescita professionale”, ha dichiarato