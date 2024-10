Bonaccini si crede nel far west: 'Ugolini codarda, se la veda con me'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

qui il video , per poi, viceversa, fuggire in Europa).Bonaccini sulla sua pagina Facebook (), la stessa dove pubblica foto di figli, moglie e ristorantini buoni buoni, si lancia in questo attacco che di signorile ha ben poco.

Innanzitutto dare della 'codarda' a una donna è roba da fantascienza in un mondo Pd fatto di parità di genere, panchine rosse e altre amenità. In secondo luogo la sfida: 'Se la veda con me, scelga data e ora' appare leggermente inopportuna. Giova ricordare a Bonaccini che il tempo dei duelli a mezzanotte è finito, che i bulli di periferia di solito nei film finiscono con le gambe all'aria tra le risate generali e che la sfida a chi è più virile con una donna non è propriamente corretta. Così solo per la precisione...

Giuseppe Leonelli