Draghi senza mascherina in un mondo di bimbi mascherati: una beffa che lascia allibiti

Lasciano esterrefatti le foto del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in visita a Sommacampagna e a Sant’Ambrogio di Valpolicella, provincia di Verona, dove due giorni fa ha incontrato gli studenti della Scuola Media Dante Alighieri. Le foto () sono state pubblicate sul sito stesso del Governo, dove sono tutt'ora presenti Nelle immagini si nota come il premier (74 anni di età) sia l'unico senza mascherina tra una marea di bambini mascherati. E, come si può vedere, non si tratta di foto 'rubate' ma proprio di scatti in posa e volontari.Una beffa peraltro sottolineata dalle parole del presidente del Consiglio. 'Spero che l'anno prossimo non ci sia più bisogno di mascherine e che la pandemia non ritorni. So quanto avete sofferto, alla vostra età è importante stare insieme - ha detto -.Il tutto mentre i bambini con la mascherina fin sotto gli occhi lo guardavano parlare senza nulla sul volto. Lui, con l'età dei loro nonni o dei loro bisnonni, senza protezione e loro costretti a stare a scuola con la mascherina anche durante la ricreazione.Draghi ha poi parlato agli studenti della Guerra in Ucraina in questi termini: 'C'è differenza tra chi è attaccato e chi attacca, bisogna tenerlo in mente. Come quando uno per strada è grosso grosso e dà uno schiaffone a uno piccolo. Quello che è successo è che il piccolino adesso è più grande e si 'ripara' dagli schiaffi, prima di tutto perché è stato aiutato dagli amici, ma anche perché combatte e si difende per un motivo, la libertà'.