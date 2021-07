Fauci: 'I non vaccinati sono contagiosi'. Ora il premier Draghi si scusi

'L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente: non ti vaccini, ti ammali e muori. Oppure, fai morire: non ti vaccini, contagi, lui o lei muore'. Così parlò il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi pochi giorni fa. Parole usate nel goffo tentativo di giustificare l'introduzione del Green Pass. Tentativo goffo, si spera fatto in buona fede, ma che ha provocato un'inaccettabile escalation di violenza verbale e caccia all'untore nel Paese. Dopo le parole di Draghi, i non vaccinati sono divenuti addirittura 'sorci', per usare le parole di Burioni, e un sindaco di provincia, fino a quel momento apparso sempre come buono e disponibile, si è lanciato nel sostenere l'idea di appendere un cartello al collo dei non vaccinati. Le persone buone, se sentono di avere la giustificazione dall'alto, sono capaci di cose indicibili, per questo oggi il premier Draghi dovrebbe scusarsi. Lo avrebbe dovuto fare immediatamente, ma oggi ancor di più alla luce delle parole di Anthony Fauci , immunologo consulente del presidente americano Joe Biden. 'Nelle mucose delle persone vaccinate che vengono contagiate da un’infezione di Delta nonostante il vaccino (per Fauci evento non comune ma che può verificarsi), è esattamente lo stesso livello di carica virale presente in una persona non vaccinata che è infetta' - ha detto Fauci spiegando così la necessità di reintrodurre le mascherine anche per i non vaccinati negli Usa. Ecco Draghi si scusi e riponga le armi che si stanno affilando da settimane per una assurda guerra a un nemico interno creato ad hoc. Si scusi perchè affermando che i non vaccinati sono dei potenziali 'assassini', ha dato l'idea che i vaccinati sono viceversa degli 'immuni': creando un doppio danno e una doppia fake news. I non vaccinati non sono affatto dei criminali e i vaccinati, purtroppo, possono contrarre e contagiare gli altri, al pari dei vaccinati, quindi uscire felicemente insieme (come aveva suggerito Burioni qualche settimana fa ) è un invito sbagliato e pericoloso.Draghi dunque si scusi e, come conseguenza, ritiri il Green Pass (che aveva motivato proprio con questo allarme infondato) e si ritorni ai principi democratici che fino a ieri pensavamo intoccabili.