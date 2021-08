Green Pass, questione sempre più politica che scientifica

'L'estensione del green pass a 12 mesi è effettivamente una decisione politica, oltre che di praticità. Dal punto di vista scientifico i dati sono ancora allo studio e quelli che ci sono, pochi, si riferiscono agli studi clinici sui soggetti vaccinati oltre 8 mesi fa. C'è poi da discutere sul dato degli anticorpi, ma sappiamo che la protezione non cala da un giorno all'altro, c'è tuttavia una percentuale di caduta calcolata sulla base di analisi matematiche dopo sei mesi'.Le considerazioni di Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs istituto ortopedico Galeazzi e virologo presso l'Università di Milano non solo generano enormi punti interrogativi sul presupposto scientifico del Green Pass, basato più che sui dati, sulle ipotesi non verificate da dati sul campo (soprattutto quando si tratta di periodi di validità superiori a sei mesi), ma fondano soprattutto la lettura di chi, sia in ambito scientifico che politico, vede il Green Pass, nella sua applicazione sempre più endemica in molti ambiti della vita sociale e professionale del paese, per quello che fino ad ora principalmente si è dimostrato essere: uno strumento politico, arma di persuasione (per non usare termini più forti) per imporre surrettiziamente, continuando a scaricare tutte le responsabilità sui cittadini, un vaccino che per diversi motivi il governo non ha avuto il coraggio politico né la forza di imporre con un obbligo. E qui lascia il tempo che trova anche qualunque riferimento a vaccinazione e campagna vaccinali precedenti che nulla hanno di paragonabile a questa giustificata da uno stato di emergenza prolungato che non ha precedentiInsomma, il dibattito sul green pass, e sugli ambiti di applicazione è e continua a rimanere una questione prevalentemente politica più che scientifica. Nei suoi enunciati così come nella sua applicazione. Perché anche nel momento in cui la si considera sotto l'aspetto, non prevalente, della scienza, questa si scontra non solo e non tanto con le dichiarazioni secche di esponenti come Prof. Andrea Crisanti (qui su La Pressa), ma anche indirettamente con le dichiarazione dei massimi rappresentanti degli organismi che quei presupposti scientifici dovrebbero garantirli. Con fatti misurati e non solo con ipotesi. Alla domanda sulla durata della protezione delle persone vaccinate il Direttore generale della Prevenzione al Ministero della Salute Gianni Rezza, al Corriere della Sera, affermava, alcuni giorni fa. 'Non sappiamo del tutto rispondere, visto che il follow-up delle persone vaccinate è ancora troppo breve. Sembra però che, anche se gli anticorpi neutralizzanti tendono a scendere nel corso del tempo, le risposte cellulari e la memoria dell’incontro con l’antigene virale persistano più a lungo di quanto si pensasse'. 'Sembra', 'non sappiamo del tutto'. Questi sono i termini che pervadono le spiegazioni di chi ha la responsabilità di fornire i presupposti per applicare oggi strumenti capaci non di limitare l'accesso ad una sagra ad una festa dell'Unità ma di fare perdere il lavoro ad un insegnante con 20 anni carriera che magari fino ad ora ha responsabilmente usato tutti gli strumenti di prevenzione che, dall'uso della mascherina al distanziamento, gli hanno permesso di proteggere i propri alunni o i propri studenti. Strumenti che, lo ripetiamo perché la scienza questo ci dice, non hanno ancora, per forza di cose, quel supporto scientifico fornito dai dati, dalle misurazioni sul campo e dalle loro eleborazioni ma che nonostante ciò hanno la forza di fornire il presupposto per stroncare carriere e posti di lavoro, introducendo una discriminazione sociale che non ha precedenti nella storia repubblicana. Questo è il punto vero della questione Green Pass. Che non solo nella sua valenza politica spacciata come scientifica ha il suo punto debole, ma nella stessa scienza che dovrebbe fondarlo e che incide direttamente sulla consapevolezza pubblica dello strumento. Spacciato come necessario a garantire luoghi protetti dal contagio, e come tale, capace di diffondere la pericolosa consapevolezza di trovarsi in luoghi sicuri. Che così non è. Il mantenimento d'obbligo di tutte le regole di distanziamento e nell'uso della mascherina (ritenuti ancora come i principali strumenti di prevenzione dal contagio) in tutti i luoghi accessibili esclusivamente con Green Pass, lo confermano. Così come lo confermano i rappresentanti degli organismi scientifici nazionali che affermano quanto la vaccinazione non rende immuni. Così come purtroppo sembrano confermarlo i contagi sempre più frequenti all'interno degli ospedali dove la scadenza ipotetica nella protezione dei sanitari che si sono vaccinati per primi è ormai prossima.G.G.