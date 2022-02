Pandemia in ritirata, risate sul dramma di cittadini cacciati dal lavoro

Il sole di una domenica che sembra preannunciare una primavera alle porte, le risate al parco di alcuni ragazzini e quell'atmosfera bucolica da 'quiete dopo la tempesta'. Il calo dei contagi e la pandemia che appare in ritirata sta disegnando una nuova narrazione 'dominante' anche in Italia. Se non fosse per il caro bollette che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese e se non fosse per i venti di guerra in Ucraina, l'aria che si respira è da 'scampato pericolo'. Sui social il dottor Bassetti lancia la mascherina al vento in segno di ritrovata liberazione, a Modena la famiglia Pavironica fa visita al centro vaccinale e il governo dà il via libera ai balli sfrenati in discoteca senza mascherina.Una atmosfera surreale, perchè questi sorrisi si abbattono su una realtà che per tanti cittadini è ancora fatta di emarginazione e discriminazione.Succede. E intanto le risate di sottofondo si fanno più forti, perchè la maggioranza è al sicuro, è salva e non vuole vedere. La tempesta è passata per loro. Ancora si abbatte su altri cittadini, ma non importa.Succede in Italia e una ferita così profonda non sarà facile da sanare. Non sarà facile perdonare chi per mesi ha trattato una fetta di uomini e donne come reietti. Chi, nel goffo tentativo di arginare una pandemia che c'è e nessuno lo mette in dubbio, ha fatto Decreti più grandi e più velocemente nel Male di quanto mai nella storia repubblicana siano stati fatti nel bene. Alimentando dall'alto, dalle massime istituzioni democratiche, dalla poltrona di presidente del Consiglio, la spaccatura sociale, la creazione del nemico e, di conseguenza, giustificando gli istinti peggiori di ciascuno. Servirà una riconciliazione quando - prima o poi - il green pass, che non crea luoghi privi di contagi e che ormai è chiaramente scollegato dall'aspetto sanitario, sarà archiviato anche nel nostro Paese. Ma non sarà facile. Chi oggi è vittima di questi sorrisi e di questa indifferenza, domani dovrà tentare di passare oltre. Dovrà rispondere col Bene alla discriminazione subita. Non sarà facile.